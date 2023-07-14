''15 Temmuz Türkiye'nin Demokrasi Zaferi'' panelinde çarpıcı FETÖ tespiti

İtalyan yazar Doç. Dr. Valeria Giannotta, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde Ankara'da TBMM'nin önünde bulunduğunu kaydetti. Darbe fotoğraflarına bakıldığında her şeyin ortada olduğunu aktaran Giannotta, "Türk milleti sokaklara çıkarak tankların, uçakların ve bombaların karşısında durarak gücünü gösterdi. Türk milletinin demokrasi zaferi Batı'da iyi anlaşılmadı. İtalya'da bazı gazeteciler, darbenin sahte olduğunu ve hükümetin kendisinin yaptığını iddia etti. Aslında FETÖ, darbe sürecini yavaş yavaş yönetti. 17-25 Aralık yargı eliyle darbe girişiminde bulunan FETÖ, Ergenekon ve Balyoz davalarını sulandırdı. Rus savaş uçağının düşürülmesinde, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nin öldürülmesinde, Gezi Olaylarında FETÖ'nün parmağı var. Bu uzun bir süreçti. Türk milleti ve hükümeti birleşerek 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini püskürttü." dedi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akıllı, Türkiye'nin 100 yıllık demokrasi yürüyüşünün darbelerle kesintiye uğradığını ve en ağırının da 15 Temmuz 2016 akşamı, FETÖ tarafından gerçekleştirilen başarısız darbe girişimi olduğunu söyledi. Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığını dile getiren Akıllı, "Türkiye demokratik bir ülkedir. Demokrasi Türkiye'ye yukarıdan gelmedi. Türk milleti darbelere direnerek demokrasiyi kazandı. FETÖ yasa dışı faaliyetler ve darbe girişimiyle Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştı. Bunu yaparken yüzlerce masum sivil insanı şehit etti. Demokratik seçilmiş hükümet de sivillerin katkısıyla FETÖ darbe girişimini önledi ve bu mücadele daha önce görülmedi." değerlendirmesinde bulundu. Panelin moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Purtaş, 15 Temmuz 2016 akşamı FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçleri içindeki taraftarlarının girişmiş olduğu darbe girişimin, Türk milletinin kahramanlığı, vatan severliği ve demokrasiye olan inancı sayesinde önlendiğini belirtti. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet ettiğini vurgulayan Purtaş, bu davetin Türk halkına cesaret verdiğini dile getirdi.