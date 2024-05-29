15 bin akrep bakın neden yetiştiriliyor

Şimdiye kadar muhafaza edilen zehri ABD ve Fransa'ya satmayı planladıklarını aktaran Tanrıverdi, şöyle devam etti: "Akrep zehri ülkemizde pek fazla bilinmiyor. Dünyada en büyük üreticisi İsrail ve alıcılar da yurt dışında. Bazı girişimlerde bulunduk, bulunmaya da devam ediyoruz. Devlet büyüklerimizin katkılarıyla neden Gaziantep'ten, Türkiye'den bu katma değerden faydalanmayalım. Bunun için uğraş içindeyiz, başarmak üzereyiz. En büyük hedeflerimizden biri de bu zehrin ayrıştırma tesisini kurmak, bunu da başaracağız. Şu anda 4 profesör, 3 uluslararası danışmanla çalışıyoruz, alt yapıyı hazırlıyoruz."