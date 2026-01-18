  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
6
Yeniakit Publisher
Bir isim daha mı? Beşiktaş orta saha transferinde Kristjan Asllani ismine yöneldi
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, orta sahaya takviye yapmak adına İtalya pazarına yöneldi.

#1
Fırat Günayer'in haberine göre, Beşiktaş, Torino'da kiralık olarak forma giyen İnter'in orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'yi gündemine aldı.

#2
Beşiktaş Agbadou transferi için Wolverhampton ile anlaşma sağladıBeşiktaş Agbadou transferi için Wolverhampton ile anlaşma sağladıSpor Beşiktaş, devre arasında orta sahaya takviye yapmak istiyor. Salih Özcan'la bir türlü anlaşamayan Siyaz-beyazlı ekip, Kristjan Asllani transferini bitirmeyi hedefliyor.

#3
Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Demir Ege'ye transfer teklifleri geldi; iki ismin de takımdan ayrılması bekleniyor. Ayrıca orta saha bölgesinde oynayan Ndidi'ye de Valencia'nın ilgisi var.

#4
Bonservisi Inter'de olan fakat kiralık olarak Torino forması giyen Kristjan Asllani, bu sezon 16 resmi maça çıktı.

#5
26 yaşındaki Arnavut orta saha, milli takımıyla da 38 maça çıktı.

