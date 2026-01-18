Bir isim daha mı? Beşiktaş orta saha transferinde Kristjan Asllani ismine yöneldi
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, orta sahaya takviye yapmak adına İtalya pazarına yöneldi.
Fırat Günayer'in haberine göre, Beşiktaş, Torino'da kiralık olarak forma giyen İnter'in orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'yi gündemine aldı.
Beşiktaş, devre arasında orta sahaya takviye yapmak istiyor. Salih Özcan'la bir türlü anlaşamayan Siyaz-beyazlı ekip, Kristjan Asllani transferini bitirmeyi hedefliyor.
Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Demir Ege'ye transfer teklifleri geldi; iki ismin de takımdan ayrılması bekleniyor. Ayrıca orta saha bölgesinde oynayan Ndidi'ye de Valencia'nın ilgisi var.
Bonservisi Inter'de olan fakat kiralık olarak Torino forması giyen Kristjan Asllani, bu sezon 16 resmi maça çıktı.
26 yaşındaki Arnavut orta saha, milli takımıyla da 38 maça çıktı.
