SON DAKİKA
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Ankara Esenboğa şahlanıyor! 3’üncü pist ve dev kule yarın hizmete giriyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ankara Esenboğa şahlanıyor! 3'üncü pist ve dev kule yarın hizmete giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı’nın kapasitesini 30 milyona çıkaracak dev projenin birinci etabının tamamlandığını müjdeledi. 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3'üncü pist, 77 metre yüksekliğindeki modern kule ve onlarca tesis, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılması beklenen törenle açılıyor.

#1
Foto - Ankara Esenboğa şahlanıyor! 3'üncü pist ve dev kule yarın hizmete giriyor

Başkent Ankara, küresel havacılığın yeni merkezlerinden biri olma yolunda dev bir adım atıyor. Esenboğa Havalimanı’nın çehresini değiştiren ve operasyonel gücünü zirveye taşıyan kapasite artırım projesinde ilk etap sona erdi. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, pazartesi günü gerçekleştirilecek açılışla havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 20 milyondan 30 milyona yükseleceğini duyurdu.

#2
Foto - Ankara Esenboğa şahlanıyor! 3’üncü pist ve dev kule yarın hizmete giriyor

Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı 3'üncü pisti, yeni hava trafik kontrol kulesi ile tamamlayıcı tesislerinin yarın düzenlenecek törenle hizmete alınacağını açıkladı. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması planlanan programla Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımı projesinin birinci etabını hizmete açacaklarını ifade etti.

#3
Foto - Ankara Esenboğa şahlanıyor! 3’üncü pist ve dev kule yarın hizmete giriyor

Projeye ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "3 bin 750 metre uzunluğundaki 3'üncü pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesislerimizi milletimizin hizmetine sunacağız." değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nı yenilikçi bir vizyonla geliştirme çalışmalarına başladıklarını ve 2 etaptan oluşan projenin ilk etap işlerini tamamladıklarını belirterek, şu bilgiyi verdi:

#4
Foto - Ankara Esenboğa şahlanıyor! 3’üncü pist ve dev kule yarın hizmete giriyor

"Bu işler kapsamında havalimanımızın 75 metre genişliği ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3'üncü pisti ve 77 metre yüksekliğindeki yeni hava trafik kontrol kulesi ve 13 bin 500 metrekare teknik bloğuyla güçlenen altyapısıyla birlikte, 85 bin metrekare büyüklüğünde 6 uçak park kapasiteli yeni kargo apronu ve bunlara bağlı taksi yolları ve servis yolları dahil olmak üzere yaklaşık 945 bin metrekare kaplama sahası, 3 bağlantı taksi yolu ve 5 hızlı çıkış taksi yolu, 5 bin 850 metrekare uçuş kontrol hangarı, 13 bin 500 metrekare hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok, 5 bin 750 metrekare gümrük müdürlüğü, 4 bin 750 metrekare özel maksatlı garaj, 2 bin 100 metrekare yeni ARFF (İtfaiye) İstasyonu, 4 bin 750 metrekare ısı merkezi ve su deposu, 825 metrekare özel aydınlatma bakım binası, 800 metrekare apron bariyer binası, 920 metrekare nizamiye binası, 15 nöbetçi kule ve 232 metrekare ana nizamiye binası gibi toplam 41 bin 52 metrekare inşaat alanına sahip çok sayıda binayı çağın en son teknolojisine uygun olarak inşa ettik."

#5
Foto - Ankara Esenboğa şahlanıyor! 3’üncü pist ve dev kule yarın hizmete giriyor

"Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesi 30 milyona yükselecek"

#6
Foto - Ankara Esenboğa şahlanıyor! 3’üncü pist ve dev kule yarın hizmete giriyor

Ayrıca, 1200 araçlık açık otopark, 3 bin 545 metre uzunluğunda çevre güvenlik duvarı, 12 bin 20 metre çevre güvenlik duvarı aydınlatması, 18 bin 300 metre çevre güvenlik duvarı kamera izleme sistemi gibi tamamlayıcı çalışmaları da bitirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

#7
Foto - Ankara Esenboğa şahlanıyor! 3’üncü pist ve dev kule yarın hizmete giriyor

"Böylece Ankara Esenboğa Havalimanımız hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak, başkentimize ve ülkemize yakışır modern, güvenli ve yüksek kapasiteli bir küresel havacılık merkezi hüviyetine daha da güçlenerek kavuşuyor. Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesi 20 milyondan 30 milyona yükselerek başkentimiz daha fazla irtifa kazanıyor."

