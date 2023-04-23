  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
5
12 yaşındaki çocuğu öldüren inek tutuklandı

2023-04-23 13:38:57
12 yaşındaki çocuğu öldüren inek tutuklandı

Güney Sudan'da 12 yaşındaki çocuğu vahşice öldürmekten tutuklanan bir inek, suçlu bulunursa hapis cezasına çarptırılabilir.

#1
Foto - 12 yaşındaki çocuğu öldüren inek tutuklandı

Güney Sudanlı yetkililer, şimdiye kadar yapılmış en garip polis açıklamalarından birini yaptılar ve bir ineği, 12 yaşındaki çocuğu öldürmek suçundan tutukladıklarını doğruladılar.

#2
Foto - 12 yaşındaki çocuğu öldüren inek tutuklandı

Bir polis merkezinde tutuklu olarak bekleyen hayvan, eğer suçlu bulunursa ciddi bir hapis cezası alacak.

#3
Foto - 12 yaşındaki çocuğu öldüren inek tutuklandı

Güney Sudanlı polis sözcüsü Elijah Mabor, o zamandan beri ineğin Rumbek Merkez İlçesindeki bir polis karakolunda tutuklu olduğunu doğruladı. Bir ay önce bir koç tutuklanmış ve 45 yaşındaki bir kadını öldürmekle suçlanmıştı.

#4
Foto - 12 yaşındaki çocuğu öldüren inek tutuklandı

Vahşi saldırıda, Adhieu Chaping isimli kadın hayvan tarafından defalarca kaburgalarına darbe aldı ve hayatını kaybetti. Koçun tutuklandığı sırada konuşan bir polis sözcüsü, "Sahibi masum ama suçu işleyen koç tutuklanmayı hak ediyor. Polis olarak görevimiz, güvenliği sağlamaktır" dedi. Geçen hafta aynı koç, üç yıl hapis yatacağı bir askeri kampta ağır işçiliğe mahkûm edildi. Chapingin ölümüne sebep olan hayvanın piyasaya sürüldüğünde, ülkenin yasaları ve gelenekleri doğrultusunda Chaping ailesine verilmesi bekleniyor. Bir kişinin ölümüne sebep olan herhangi bir evcil hayvanın cezasını çektikten sonra kurbanın ailesine tazminat olarak verildiği bildirildi.

Kızağa çekilen hakemler açıklandı
Spor

Kızağa çekilen hakemler açıklandı

Merkez Hakem Kurulu tarafından kızağa çekilen 4 hakemin ismi ortaya çıktı.
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Aktüel

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Sağlık sorunu her geçen gün büyüyor | O ülkede hastane kapatıldı!
Dünya

Sağlık sorunu her geçen gün büyüyor | O ülkede hastane kapatıldı!

Koronavirüs salgınıyla başlayan sağlık krizi o ülkede devam ediyor. Son olarak bir hastane geçici olarak kapatıldı.

CHP'nin provokasyonuna geçit vermediler! Mahmut Tanal'a soğuk duş: Apar topar bölgeden ayrıldı
Siyaset

CHP'nin provokasyonuna geçit vermediler! Mahmut Tanal'a soğuk duş: Apar topar bölgeden ayrıldı

Şanlıurfa'da pazardaki fiyatlar üzerinden provokatörlük yapmaya çalışan CHP Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Tanal'a vatandaş geçit verme..
İstanbul’daki barajlarda su seviyeleri yükselmeye devam ediyor
Yerel

İstanbul’daki barajlarda su seviyeleri yükselmeye devam ediyor

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi, son yağışların etkisiyle yükselerek %46,53 seviyesine ulaştı.
AK Parti binasına kurşun yağdırmıştı... Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Gündem

AK Parti binasına kurşun yağdırmıştı... Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nın depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle kurşun yağdıran şüphelinin i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23