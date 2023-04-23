12 yaşındaki çocuğu öldüren inek tutuklandı

Vahşi saldırıda, Adhieu Chaping isimli kadın hayvan tarafından defalarca kaburgalarına darbe aldı ve hayatını kaybetti. Koçun tutuklandığı sırada konuşan bir polis sözcüsü, "Sahibi masum ama suçu işleyen koç tutuklanmayı hak ediyor. Polis olarak görevimiz, güvenliği sağlamaktır" dedi. Geçen hafta aynı koç, üç yıl hapis yatacağı bir askeri kampta ağır işçiliğe mahkûm edildi. Chapingin ölümüne sebep olan hayvanın piyasaya sürüldüğünde, ülkenin yasaları ve gelenekleri doğrultusunda Chaping ailesine verilmesi bekleniyor. Bir kişinin ölümüne sebep olan herhangi bir evcil hayvanın cezasını çektikten sonra kurbanın ailesine tazminat olarak verildiği bildirildi.