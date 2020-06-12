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Yaşam
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12 Haziran güncel altın fiyatları | Bugün altın kaç lira?

2020-06-12 08:46:08
12 Haziran güncel altın fiyatları | Bugün altın kaç lira?

Altın fiyatlarındaki yükseliş beklenen bir durum olsa da, başta yatırımcılar olmak üzere, herkesi tedirgin ediyor. Bu yükselişin ilerleyen süreçlerde devam edeceğini söyleyen ekonomistler, düğün sezonuyla doğru orantılı artış beklediklerini söylüyor. Peki ama gram altın, yarım altın, tam altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte merak edilen canlı altın ve 12 haziran güncel altın alış ve satış fiyatları...

#1
Foto - Gram altının 379 seviyesine geldiği 12 Haziran Cuma günü, artış devam ediyor. ONS fiyatı 1.723,84 liradan işlem görürken çeyrek, 622,60 liradan işlem görüyor. İşte merak edilen diğer altın fiyatları ve detayları...

Gram altının 379 seviyesine geldiği 12 Haziran Cuma günü, artış devam ediyor. ONS fiyatı 1.723,84 liradan işlem görürken çeyrek, 622,60 liradan işlem görüyor. İşte merak edilen diğer altın fiyatları ve detayları...

#2
Foto - ALTIN (ONS) - Alış fiyatı:1.723,84 - Satış fiyatı:1.724,23

ALTIN (ONS) - Alış fiyatı:1.723,84 - Satış fiyatı:1.724,23

#3
Foto - CUMHURİYET ALTINI - Alış fiyatı:2.455,40 - Satış fiyatı:2.481,60

CUMHURİYET ALTINI - Alış fiyatı:2.455,40 - Satış fiyatı:2.481,60

#4
Foto - YARIM ALTIN - Alış fiyatı:1.232,40 - Satış fiyatı:1.243,60

YARIM ALTIN - Alış fiyatı:1.232,40 - Satış fiyatı:1.243,60

#5
Foto - REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.487,87 - Satış fiyatı:2.514,55

REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.487,87 - Satış fiyatı:2.514,55

#6
Foto - KULPLU REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.490,09 - Satış fiyatı:2.516,80

KULPLU REŞAT ALTIN - Alış fiyatı:2.490,09 - Satış fiyatı:2.516,80

#7
Foto - 22 AYAR BİLEZİK - Alış fiyatı:348,00 - Satış fiyatı:350,00

22 AYAR BİLEZİK - Alış fiyatı:348,00 - Satış fiyatı:350,00

#8
Foto - ÇEYREK ALTIN - Alış fiyatı:616,20 - Satış fiyatı: 622,60

ÇEYREK ALTIN - Alış fiyatı:616,20 - Satış fiyatı: 622,60

#9
Foto - GRAM ALTIN - Alış fiyatı:379,06 - Satış fiyatı:379,18

GRAM ALTIN - Alış fiyatı:379,06 - Satış fiyatı:379,18

#10
Foto - 22 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:343,17 - Satış fiyatı:356,45

22 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:343,17 - Satış fiyatı:356,45

#11
Foto - 18 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:198,84 - Satış fiyatı:230,80

18 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:198,84 - Satış fiyatı:230,80

#12
Foto - 14 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:212,35 - Satış fiyatı:246,48

14 AYAR ALTIN GRAMI - Alış fiyatı:212,35 - Satış fiyatı:246,48

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