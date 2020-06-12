12 Haziran güncel altın fiyatları | Bugün altın kaç lira?

Altın fiyatlarındaki yükseliş beklenen bir durum olsa da, başta yatırımcılar olmak üzere, herkesi tedirgin ediyor. Bu yükselişin ilerleyen süreçlerde devam edeceğini söyleyen ekonomistler, düğün sezonuyla doğru orantılı artış beklediklerini söylüyor. Peki ama gram altın, yarım altın, tam altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte merak edilen canlı altın ve 12 haziran güncel altın alış ve satış fiyatları...