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111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor! Mahalle sakinleri her gün diken üstünde yaşıyor

2023-08-15 09:35:27
111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor! Mahalle sakinleri her gün diken üstünde yaşıyor

Türkiye'nin deprem gerçeği reddedilemez. Küçüklü büyüklü kırık faylar, Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Fay Hattının büyük etkisi üzerinde yer alan Türkiye, bu gerçeğin en acısını 6 Şubat 2023 tarihinde 2 büyük Kahramanmaraş depremiyle yaşadı. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda beklenen büyük Marmara depremi, bölgede yaşayan vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Marmara Bölgesi'nde yer alan ve olası bir depremde bölgeye en ağır hasarı vermesi beklenen KAF fay segmenti, bir mahallenin altından geçiyor. Yörede yaşayan halksa tedirginliğini gizleyemiyor.

#1
Foto - 111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor! Mahalle sakinleri her gün diken üstünde yaşıyor

Kuzey Anadolu Fay Hattı her an harekete geçebilir. En son 1999 depreminde kırılan fay hattı, Marmara Denizi içerisinde kırılması bekleniyor. Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar uzayan fay hattı, Tekirdağ'da bir mahallenin tam altından geçiyor. Yörede en son 1912 yılında büyük deprem yaşanırken, yerel halk yaşanacak yeni bir depremin vereceği hasar yüzünden endişeli.

#2
Foto - 111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor! Mahalle sakinleri her gün diken üstünde yaşıyor

KUZEY FAY HATTI ÜZERİNDE YAŞIYORLAR Kuzey Anadolu Fay Hattı, Van Gölü'nden Çanakkale'nin Saros Körfezi'ne kadar uzadığı noktada yaklaşık 40 – 45 milyonluk insanı etkiliyor. İstanbul, Kocaeli ve Bursa kesiminden Marmara Denizine giren KAF Hattı, bazı mahallelerin direkt olarak altından geçiyor.

#3
Foto - 111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor! Mahalle sakinleri her gün diken üstünde yaşıyor

ŞARKÖY KORKUYLA YAŞIYOR Kuzey Anadolu Fay Hattı dediğimiz gibi Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar giderken, Marmara Bölgesi'nde en son Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesine dokunup denize doğru akıyor.

#4
Foto - 111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor! Mahalle sakinleri her gün diken üstünde yaşıyor

Fay hattının denizden karaya çıktığı noktada bulunan Gaziköy Mahallesi vatandaşları, her an deprem olacak korkusuyla yaşıyor. En son 1912 yılında burada 7.3 büyüklüğünde deprem olurken, depremde 216 kişi hayatını kaybetmiş, 466 kişi yaralanmıştı.

#5
Foto - 111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor! Mahalle sakinleri her gün diken üstünde yaşıyor

KAF'ın Ganos Segmenti üstünde yer alan Şarköy'ün altındaki fay seğmeni 111 yıldır uyuyor. Bölge sit alanı olduğu için mahallede yeni yapılar yapılamazken, mahalleli korku içinde yaşıyor.

#6
Foto - 111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor! Mahalle sakinleri her gün diken üstünde yaşıyor

TSUNAMI ETKİSİ VAR Denize sıfır olan mahalle Tsunami korkusuyla yaşarken, depremin büyük bir yıkıma yol açabileceklerinden endişeleniyorlar. Gaziköy Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş yaptığı açıklamada, "Mahalle sakinleri olarak tedirgin yaşıyoruz. Zaten arkamızda gördüğünüz Marmara Denizi. Mahallemiz, fayın denizden karaya çıktığı yerde bulunuyor. Çok tedirginiz. Bulunduğumuz tepe Cumhuriyet tepesi. Arkeolojik sit alanının üzerindeyiz şu an.

#7
Foto - 111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor! Mahalle sakinleri her gün diken üstünde yaşıyor

Aldığımız bilgilere göre bu tepe zaten binlerce yıl önce deprem sonrası oluşmuş bir alan. Tepenin yamaçlarında bolca deniz kabukları ve deniz taşları bulunuyor. Devletimizden yapılarımızın sağlam yapılması için bir proje istiyoruz. Mahallemizde yaşamak istiyoruz. Kahramanmaraş depreminden sonra çok tedirgin yaşıyoruz. Binalarımızın hepsi 1994'ten önce yapılmış binalar. Depreme dayanıksız binalar. Fay hattının Ganos Segmentinde bulunuyor mahallemiz. Tekirdağ açıklarında 3.8 şiddetinde bir deprem oldu. O bizi ayrı bir tedirgin etti. Uzun zamandır uyuyan bir fay. Burası uzmanların Marmara çukuru diye tabir ettiği yer" dedi.

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