2023-08-15 09:35:27 111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor! Mahalle sakinleri her gün diken üstünde yaşıyor
Türkiye'nin deprem gerçeği reddedilemez. Küçüklü büyüklü kırık faylar, Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Fay Hattının büyük etkisi üzerinde yer alan Türkiye, bu gerçeğin en acısını 6 Şubat 2023 tarihinde 2 büyük Kahramanmaraş depremiyle yaşadı. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda beklenen büyük Marmara depremi, bölgede yaşayan vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Marmara Bölgesi'nde yer alan ve olası bir depremde bölgeye en ağır hasarı vermesi beklenen KAF fay segmenti, bir mahallenin altından geçiyor. Yörede yaşayan halksa tedirginliğini gizleyemiyor.