2024-03-10 12:06:31 109 yıl sonra gün yüzüne çıktı: Çanakkale’nin kayıp şehitliği
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Karataş, askeri ve resmi evrakları inceleyerek 109 yıl sonra kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği'nin yerini tespit etti. Prof. Dr. Karataş, "Böylece yeni bir şehitlik alanımız tarihsel verilerle ortaya çıkmış oldu. Buranın tescil edilmesi için gerekli bilimsel çalışmaların yapılması gerekiyor. Burası, tarihsel verilerle ve 1915 yılına ait askeri ve resmî kaynaklarla tespiti yapılmış, konumlandırılmış bir şehitlik halinde duruyor" dedi.