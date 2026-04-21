108 metrelik canavar sadece onun için havalanacak! Dünyanın en büyük uçağı geliyor ama içine asla yolcu binmeyecek

ABD merkezli girişim Radia, havacılık dünyasının tüm ezberlerini bozacak 108 metre uzunluğundaki "WindRunner" uçağını inşa etmek için geri sayıma geçti. Bir Amerikan futbol sahasından bile daha uzun olan bu devasa araç, yolcu taşımak için değil, kara yoluyla nakliyesi imkansız olan dev rüzgar türbini kanatlarını taşımak için tasarlandı. 2029’da ilk uçuşunu yapması beklenen uçak, aynı zamanda askeri araçların parçalanmadan taşınmasında da kilit rol oynayacak.