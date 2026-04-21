CHP’deki yolsuzlukta ağızları açık bırakan tape: Her şeyi dört dörtlük şerefsizin Hakan Fidan konuştu, Atina karıştı! Yunan medyasından itiraf gibi manşet: “Kirli ittifakın esiri olduk” “Devlet beni bulamaz” diyordu, MİT ensesine bindi! “Log” darbesini balyoz gibi indirdiler Türk devi yeni savunma konseptini kamuoyuna ilan etti: İHA'ları saniyeler içinde avlayıp gökyüzünü temizleyecek ABD’ye resmen çıkarma yaptık! Trump’ın özel ilgi gösterdiği sektörde Türk imzası Asya semalarına Türk damgası! HÜRJET’te imzalar atıldı, TUSAŞ Malezya’ya teknoloji sancağını dikti Köylüler rayiç bedeli kabul etmedi! Anlaşma sağlanamadı: Petrol için arazilere el konulacak 108 metrelik canavar sadece onun için havalanacak! Dünyanın en büyük uçağı geliyor ama içine asla yolcu binmeyecek Türkiye’den, Mavi Vatan’da tüm dünyayı titreten hamle! 41’i birden inşa ediliyor, herkes ters köşe olacak Türkiye'nin Hisar'ı aktif etmesi sonrası ayağa kalktılar: Birkaç saat bile dayanamayabiliriz
108 metrelik canavar sadece onun için havalanacak! Dünyanın en büyük uçağı geliyor ama içine asla yolcu binmeyecek
108 metrelik canavar sadece onun için havalanacak! Dünyanın en büyük uçağı geliyor ama içine asla yolcu binmeyecek

ABD merkezli girişim Radia, havacılık dünyasının tüm ezberlerini bozacak 108 metre uzunluğundaki "WindRunner" uçağını inşa etmek için geri sayıma geçti. Bir Amerikan futbol sahasından bile daha uzun olan bu devasa araç, yolcu taşımak için değil, kara yoluyla nakliyesi imkansız olan dev rüzgar türbini kanatlarını taşımak için tasarlandı. 2029’da ilk uçuşunu yapması beklenen uçak, aynı zamanda askeri araçların parçalanmadan taşınmasında da kilit rol oynayacak.

Foto - 108 metrelik canavar sadece onun için havalanacak! Dünyanın en büyük uçağı geliyor ama içine asla yolcu binmeyecek

Enerji dünyası, lojistik sınırları zorlayan devasa bir mühendislik projesine odaklanmış durumda. Colorado merkezli girişim Radia, 2017 yılından bu yana gizlilikle yürüttüğü WindRunner projesiyle havacılık tarihinin en büyük uçağını inşa etmeye hazırlanıyor. 108 metre uzunluğundaki bu dev uçak, karasal rüzgar enerjisinin önündeki en büyük fiziksel engeli aşmayı hedefliyor: Dev türbin kanatlarının nakliyesi.

Foto - 108 metrelik canavar sadece onun için havalanacak! Dünyanın en büyük uçağı geliyor ama içine asla yolcu binmeyecek

Futura Sciences'ın aktardığı bilgilere göre, günümüzde rüzgar enerjisinden elde edilen verimi artırmanın yolu, daha büyük türbin kanatları kullanmaktan geçiyor. Ancak modern türbin kanatlarının uzunluğu 90 metreyi aşarken, karayollarındaki köprü yükseklikleri ve dar virajlar bu parçaların taşınmasını imkansız kılıyor. Bu durum, karasal rüzgar santrallerini verimlilik açısından kısıtlı boyutlara mahkum ediyor.

Foto - 108 metrelik canavar sadece onun için havalanacak! Dünyanın en büyük uçağı geliyor ama içine asla yolcu binmeyecek

Radia CEO’su Mark Lundstrom, bu kısıtlamayı aşmanın ekonomik getirisini şu şekilde ifade etti: "Deniz üstü türbinlerin boyutlarını karaya taşıyabildiğimizde, enerji kapasitesini üç katına çıkarırken maliyetleri üçte bir oranında düşürmek mümkün olacak."

Foto - 108 metrelik canavar sadece onun için havalanacak! Dünyanın en büyük uçağı geliyor ama içine asla yolcu binmeyecek

WindRunner, kargo kapasitesinden ziyade hacim odaklı bir tasarıma sahip. 7.700 metreküp hacmindeki kargo bölümü, yaklaşık üç olimpik yüzme havuzunu içine alacak kadar geniş. Uçağın diğer öne çıkan teknik özellikleri ise şöyle: 108 metrelik uzunluğuyla Amerikan futbol sahasından daha uzun. Gelişmiş iniş takımları ve devasa lastikleri sayesinde, asfalt piste ihtiyaç duymadan rüzgar santrali inşaat alanlarındaki toprak zeminlere iniş yapabilecek. 90 metreden uzun türbin kanatlarını tek parça halinde taşıyabilecek tek hava aracı.

Foto - 108 metrelik canavar sadece onun için havalanacak! Dünyanın en büyük uçağı geliyor ama içine asla yolcu binmeyecek

Proje, jet yakıtı kullanımı nedeniyle çevresel eleştirilerle karşılaşsa da Radia yetkilileri nakliyenin toplam karbon ayak izindeki payının sadece yüzde 7 olduğunu vurguladı. Uzun vadede uçağın Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) ile çalıştırılması hedefleniyor.

Foto - 108 metrelik canavar sadece onun için havalanacak! Dünyanın en büyük uçağı geliyor ama içine asla yolcu binmeyecek

Şirket, rüzgar enerjisine yönelik teşviklerin değişebileceği politik risklere karşı stratejik bir hamle yaparak kullanım alanını genişletti. Mayıs 2025'te ABD Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşma, WindRunner'ın sadece enerji sektöründe değil; askeri araçların, helikopterlerin ve savaş uçaklarının parçalanmadan taşınmasında da kullanılacağını gösteriyor. Dünyanın en büyük uçağı unvanını alan Antonov An-225'in harpta yok edilmesinin ardından oluşan boşluğu doldurmaya aday olan WindRunner’ın, ilk uçuşunu 2029 yılında gerçekleştirmesi planlanıyor.

Gülistan Doku dosyasında Vali sessizliğini bozdu! Eski Vali Tuncay Sonel'den oğluna ve kendisine dair ilk açıklama
Gündem

Gülistan Doku dosyasında Vali sessizliğini bozdu! Eski Vali Tuncay Sonel'den oğluna ve kendisine dair ilk açıklama

Yıllardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in savcılığa verdiği ifadeye i..
"İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 24. duruşması sanığın savunmasının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi...
Vali oğlunun "Hanımeli" mesaisi ifşa oldu! "Senin gibi güzeli görmedim" tacizleri dosyaya girdi
Gündem

Vali oğlunun "Hanımeli" mesaisi ifşa oldu! "Senin gibi güzeli görmedim" tacizleri dosyaya girdi

Gülistan Doku cinayetinin baş şüphelisi olarak tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel hakkındaki iddial..
Bulgaristan’da seçim sonuçları! Rumen Radev’in koalisyonu sandıktan açık farkla çıktı
Dünya

Bulgaristan’da seçim sonuçları! Rumen Radev’in koalisyonu sandıktan açık farkla çıktı

Bulgaristan’da eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kurduğu 'İlerici Bulgaristan Koalisyonu' genel seçimi büyük farkla önde tamamladı...
CHP'li Belediye Başkanı hakkında tutuklama kararı!
Gündem

CHP'li Belediye Başkanı hakkında tutuklama kararı!

Eşme Belediyesi’ne yönelik irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile iki çalışan tutuklandı, dosyada festival harcamaları, r..
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'tan koltuğu alan çocuktan tüyleri diken diken eden sözler
Gündem

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'tan koltuğu alan çocuktan tüyleri diken diken eden sözler

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocuklar için düzenlenen 23 Nisan özel oturumunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı İnci ..
