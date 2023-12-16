1000 yıllık karışımı İbn-i Sina duyurmuş! Balla sarımsağı karıştırırsanız bakın ne oluyor

İbn-i Sina günümüzde en değerli besin ve sebze olan sarımsak-bal ikilisini ilaçlarında kullanmış döneminin ileri gelenlerini, halkı bu karışımlarla iyileştirmiş. İbn-i Sina sarımsağı pişirmeyi ya da balla karıştırmayı tavsiye ediyor. Bunun nedenini detaylıca haberimizde açıkladık. İşte döneminin hükümdarlarından çocuklarına kadar 7'den 70'e herkese şifa dağıtan İbn-i Sina'nın sarımsak reçetesi...