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Gıda
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1000 yıllık karışımı İbn-i Sina duyurmuş! Balla sarımsağı karıştırırsanız bakın ne oluyor

2023-12-16 10:22:01
1000 yıllık karışımı İbn-i Sina duyurmuş! Balla sarımsağı karıştırırsanız bakın ne oluyor

İbn-i Sina günümüzde en değerli besin ve sebze olan sarımsak-bal ikilisini ilaçlarında kullanmış döneminin ileri gelenlerini, halkı bu karışımlarla iyileştirmiş. İbn-i Sina sarımsağı pişirmeyi ya da balla karıştırmayı tavsiye ediyor. Bunun nedenini detaylıca haberimizde açıkladık. İşte döneminin hükümdarlarından çocuklarına kadar 7'den 70'e herkese şifa dağıtan İbn-i Sina'nın sarımsak reçetesi...

#1
Foto - 1000 yıllık karışımı İbn-i Sina duyurmuş! Balla sarımsağı karıştırırsanız bakın ne oluyor

Sarımsak ve bal ikilisinin değerini hepimiz biliyoruz. Biri antibiyotik diğeri virüs savar. İbn-i Sina bin yıl önce yazdığı kitabında sarımsağı pişirmeyi ya da balla karıştırarak tüketmeyi tavsiye ediyor. Peki, ama neden?

#2
Foto - 1000 yıllık karışımı İbn-i Sina duyurmuş! Balla sarımsağı karıştırırsanız bakın ne oluyor

Döneminin birçok emir, sultan, hükümdarın tedavisi için reçete yazan İbn-i Sina El-Kanun Fi't Tıbb kitabında sarımsağın güçlü etkilerinden bahsediyor.

#3
Foto - 1000 yıllık karışımı İbn-i Sina duyurmuş! Balla sarımsağı karıştırırsanız bakın ne oluyor

Modern tıbba örnek olan İbn-i Sina sebzelerin, bitkilerin, meyvelerin ve besinlerin hiç bilinmeyen kullanım alanlarını denemiş ve bunları not almış. İşte şifa dağıtan İbn-i Sina'nın sarımsak önerileri...

#4
Foto - 1000 yıllık karışımı İbn-i Sina duyurmuş! Balla sarımsağı karıştırırsanız bakın ne oluyor

SARIMSAĞI PİŞİRMEK DİŞ AĞRISINI GEÇİRİYOR Pişmiş sarımsaktan yapılan gargara diş ağrılarını giderir.

#5
Foto - 1000 yıllık karışımı İbn-i Sina duyurmuş! Balla sarımsağı karıştırırsanız bakın ne oluyor

İBN-İ SİNA'NIN DİĞER SARIMSAK ÖNERİLERİ Sarımsak yabani naneyle pişirilip içilirse ve cilde sürülürse bitleri öldürür.

#6
Foto - 1000 yıllık karışımı İbn-i Sina duyurmuş! Balla sarımsağı karıştırırsanız bakın ne oluyor

Dövülmüş sarımsak bal ile karıştırıldığında balgamı söker.

#7
Foto - 1000 yıllık karışımı İbn-i Sina duyurmuş! Balla sarımsağı karıştırırsanız bakın ne oluyor

Hamileler ve hastalığı olanlar doktoruna danışmadan denememelidir.

#8
Foto - 1000 yıllık karışımı İbn-i Sina duyurmuş! Balla sarımsağı karıştırırsanız bakın ne oluyor

SARIMSAĞIN FAYDALARI • Sarımsak manganez, B6 ve C vitamini yanı sıra selenyum ve lif kaynağıdır • Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı korur • Kolesterol düzeyini düşürmeye yardım eder • Kan basıncını düşürür ve kalp hastalıkları riskini azaltır • Alzheimer ve demans gibi hastalıkları önlemeye yardımcıdır

#9
Foto - 1000 yıllık karışımı İbn-i Sina duyurmuş! Balla sarımsağı karıştırırsanız bakın ne oluyor

• Kemik sağlığını iyileştirebilir • Allicin serbest radikallere karşı korur • Tansiyonu düşürme etkisi bulunur • Egzersize bağlı kas hasarlarını azaltır

#10
Foto - 1000 yıllık karışımı İbn-i Sina duyurmuş! Balla sarımsağı karıştırırsanız bakın ne oluyor

• Sarımsak kanser riskini azaltır • Karaciğeri korur • Doğal bir antibiyotiktir • Mesane enfeksiyonlarına karşı etkilidir • Kanser tedavisinde kullanılır.

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