1000 yabancı öğrenci, 50 uluslararası akademisyen: Yeditepe Üniversitesi küresel eğitim üssü

Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Ofisi ile Mezunlar Derneğinin çalışmaları, uzun ve kısa dönem staj olanakları ve eğitim içi uygulamalarıyla üniversite, öğrencilerine iş dünyasıyla kampüste tanışma imkanı sunuyor. Yeditepe Üniversitesinin fakültelerinin sahip olduğu ulusal ve uluslararası akreditasyonlar, öğrencilere uluslararası alanda geçerlilik sağlıyor. Diş Hekimliği Fakültesi mezunları, CODA akreditasyonu sayesinde ABD diplomasına eşdeğer bir diploma alıyor ve ABD'deki diş hekimliği mezunlarıyla aynı haklara sahip oluyor. Kampüs içindeki yurtları, dinlenme alanları, kafeleri, spor alanları, kapalı ve açık yüzme havuzları, market ve banka gibi olanaklarıyla öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabildiği üniversitede, 50 öğrenci kulübü ile 38 branşta faaliyet gösteren 55 spor takımı bulunuyor. Öğretim üyelerinin danışmanlığında, öğrenci kulüplerinin organizasyonuyla kültür, sanat, bilim ve spor alanlarında her yıl yüzlerce etkinlik ve sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriliyor. Üniversitenin çeşitli birimlerinde belirli zamanlarda çalışan bazı öğrenciler, yemek veya ulaşım bursu hakkı elde ediyor.