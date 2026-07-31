1000 yabancı öğrenci, 50 uluslararası akademisyen: Yeditepe Üniversitesi küresel eğitim üssü

ÖĞRENCİLERİMİZİN FARKLI ÜLKELERLE ETKİLEŞİM HALİNDE OLMASINI SAĞLIYORUZ: Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, öğrencilere küresel bakış açısı kazandırmanın da yükseköğretimin önemli bir parçası haline geldiğini belirtti. Üniversite eğitiminin, yalnızca meslek edinme süreci olmadığını, farklı kültürlerle birlikte yaşamayı, birlikte üretmeyi ve küresel ölçekte düşünebilmeyi öğrenme yolculuğu olduğunu aktaran Durman, şunları kaydetti: "Yeditepe Üniversitesi olarak dünyanın farklı ülkelerinden öğrencileri ve akademisyenleri aynı kampüste buluşturuyor, küresel ölçekte yaptığımız anlaşmalarla da öğrencilerimizin farklı ülkelerle etkileşim halinde olmasını sağlıyoruz. Böylece gençlerimize bu deneyimi mezun olmadan önce yaşatıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki geleceğin başarılı profesyonelleri, kendi alanlarında uzmanlaşırken farklı kültürlerle etkili iletişim kurabilen, değişime uyum sağlayan ve uluslararası ortamlarda değer üretebilen bireyler olacaktır." "Dünya Yeditepe'de, Yeditepe Dünya'da" anlayışlarının da tam olarak bu yaklaşımı ifade ettiğini vurgulayan Durman, öğrencileri bilgi, araştırma, girişimcilik ve uluslararası işbirlikleriyle dünyanın her yerinde rekabet edebilecek donanımla yetiştirdiklerini ve üniversite tercihi yapacak gençlere de seçecekleri üniversitenin kendilerine yaşam boyu sürecek küresel bir vizyon kazandırıp kazandırmayacağını değerlendirmelerini önerdi.