100 yıldır ülkemizin hizmetinde! Shell’den bir anlamlı iş birliği daha!

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, (TMPK) paralimpik sporcuların Türkiye’yi başarıyla temsil etmesine liderlik ederek toplumsal dönüşüme katkıda bulunuyor. Shell, bu önemli misyona destek vererek, Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’nin temsil edilmesine ve yeni başarıların kazanılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda, 28 Kasım tarihinde Conrad İstanbul’da düzenlenen törenle Shell ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Törene Shell Türkiye ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi yöneticileri ile paralimpik sporcular da katıldı. Shell ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının uzun süreli bir iş birliğinin temellerini oluşturması hedefleniyor. Bu güçlü ortaklık sayesinde, Türkiye’de engelli sporları ve paralimpik alanında gelişimin sağlanması ve oluşturulan sosyal etkinin daha geniş kitlelere ulaştırılması planlanıyor. İmza töreninde konuşan Shell & Turcas CEO'su Emre Turanlı, “Shell olarak, tam 100 yıldır ülkemizin hizmetindeyiz. Çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik politikamız doğrultusunda toplumsal dönüşüm ve ilerleme için çalışıyoruz. İnovasyon, kadınların ve gençlerin istihdamı, yol güvenliği gibi geniş perspektifte yürüttüğümüz sosyal yatırımlarda, engelsiz yaşam ve sporun desteklenmesi de önemli bir yere sahip. Bu kapsamda motor sporlarından basketbola farklı dallarda sporu destekliyor ve aynı zamanda engelsiz yaşam alanında aktif sorumluluk alıyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan “Eşitsizliklerin Azaltılması” hedefi doğrultusunda 2017 yılında özel gereksinimli misafirlerimizin hayatını kolaylaştırmak için sektörde ilk Engelsiz Hizmet Alanı’nı uygulamaya aldık. Bugün 850’den fazla istasyonumuzda engelli misafirlerimiz, marketteki alışverişlerinden ödemeye kadar istedikleri hizmeti istasyon çalışanlarından refakat desteği ile veya araçlarından inmeden alabiliyor. Engelsiz Yaşam yaklaşımımızın bir parçası olarak Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile plastik kapak toplama çalışması yürütüyoruz. İş ortaklarımız, misafirlerimiz ve çalışanlarımızla desteklediğimiz bu projede toplanan plastik kapakları, tekerlekli sandalyeye dönüştürüyoruz. Son iki yıldır da deli2go ürünlerimizden elde ettiğimiz gelirin bir kısmını Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışlıyoruz” dedi. Turanlı sözlerine şöyle devam etti: “Bu yolculukta, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle yeni ve önemli bir adım daha atmanın gururunu yaşıyoruz. Birlikte, sporun gücüyle bireysel ve toplumsal dönüşüm için ilklere imza atan Paralimpik sporcularının yanında yer alacağız. Önümüzdeki ilk hedefimiz ise, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda ülkemizin yeni başarı hikayelerine imza atması ve engelsiz bir yaşamın mümkün olduğunu hep birlikte bir kez daha göstermek”.