100 yıldır ülkemizin hizmetinde! Shell’den bir anlamlı iş birliği daha!

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu ise “21 yıldır, Türkiye’de engelli sporunun çatı kuruluşu olarak, paralimpik hareketin gelişmesine ve yaygınlaşmasına öncülük ediyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmaları ileri taşımak üzere Shell ile iş birliğine imza atıyoruz. Güçlü bir marka olan Shell’in desteği hem spor camiamıza hem de sporcularımıza büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Shell'in sağlayacağı bu destek, başta 2024 Paris Paralimpik Oyunları olmak üzere sporcularımızın uluslararası alandaki başarılarına zemin hazırlayacak ve yeteneklerini tüm dünyaya sergilemelerine olanak tanıyacak. Bu yolculuk, aynı zamanda sporcularımıza olan inancımızı ve onların başarılarına olan desteğimizi de güçlü bir şekilde yansıtıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu anlamlı dönüm noktasında, imzaladığımız bu iş birliği anlaşması, sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda sporcularımızın ve toplumumuzun hayatına dokunan, onlara umut ve ilham veren bir ortaklıktır” şeklinde konuştu. Paralimpik sporcular Shell desteğiyle yeni rekorlara hazırlanıyor İmza törenine katılan Dünya Rekortmeni ve paralimpik oyunlarda üst üste 2 kez altın madalya sahibi, para halter milli sporcusu Nazmiye Muslu Muratlı, sağlanan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Muratlı; “Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda 3. kez altın madalya için mücadele edeceğim. Ülkeme yeni bir başarı kazandırmak en büyük gayem. Bu yolda her zaman beni destekleyen Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin Shell ile gerçekleştirdiği bu yeni iş birliği, tüm paralimpik sporcularımız için önem taşıyor. Hep birlikte engelsiz spor ve engelsiz yaşam için ülkemizi çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum” dedi. Para Atletizm branşında milli sporcu Mikail Al ise; “Temmuz ayında Fransa'da gerçekleştirilen Para Atletizm Dünya Şampiyonası’nda kendi kategorimde dördüncülük elde ettim. Şimdi ise 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere hazırlanıyorum. Ülkemizde art arda bu alanda paralimpik sporcular önemli uluslararası başarılara imza atıyor. Bu başarıları güçlendirmek üzere Shell’in, Komitemize verdiği destekten mutluluk duyuyoruz” dedi.