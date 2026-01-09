100 yaşına kadar yaşayan insanların 8 ortak özelliği buymuş meğer!

BİTKİ BAZLI BESLENME! Blue Zone'da bireyler, ağırlıklı olarak bitki bazlı besleniyor. Et ise çok az tüketiliyor. Okinawa, Sardunya ve Nicoya gibi bölgelerde sebze, fasulye, baklagiller, tam tahıllar ve sağlıklı yağlara öncelik veriliyor. HAREKETLİ YAŞAM! Bu bölgelerde yaşayan insanlar, düzenli egzersiz veya spor salonu kültürünü benimsemiyor. Genellikle yürüyüş yaparak veya bahçe işlerinde aktif kalarak günlük hareket ihtiyaçlarını karşılıyorlar. AİLE BAĞLARI! Blue Zone'da yaşlı bireyler, her zaman ailenin merkezinde tutuluyor. Araştırmacılar, bu durumun sosyal bağları güçlendirdiğini, yalnızlığı azalttığını ve nesilleri daha sağlıklı davranışlara teşvik ettiğini ifade ediyor. GÜNDÜZ UYKUSU! Bu bölgelerde bireyler, her ne kadar stresli hissetmeseler de, olumsuz duygularını yönetebilmek adına bazı basit alışkanlıklara yöneliyor. Bunlardan biri de gündüz uykusu. Ikaria ve Loma Linda'da haftada 24 saatlik bir Şabat günü kutlanıyor. Bireyler, işlerini bir kenara bırakarak dinleniyor ve aileleriyle vakit geçiriyor. Bu tür uygulamalar, daha düşük stres ve güçlü kalp sağlığı ile ilişkilendiriliyor. YÜZDE SEKSEN KURALI! Özellikle Okinawa'da Hara Hachi Bu ilkesi benimseniyor. Bu yaklaşıma göre insanlar yaklaşık yüzde 80 doygunluk hissettiklerinde yemeyi bırakıyor. Bu alışkanlık, bilinçli beslenmeye yönlendirmesinin yanı sıra kilo ve metabolizmayı da düzenliyor. DİNİ İNANÇ! Mavi Bölge nüfusunun çoğu, bir inanç veya manevi bir topluluğa ait olmayı tercih ediyor. Bu konu hakkında yapılan çalışmalar, dini katılımın daha uzun yaşam beklentisiyle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.