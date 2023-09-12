100 metre engelli koşusu değil işe gitme yarışı

Sabah saatlerinde minibüsü tercih eden Emirhan Çılgınoğlu bu yolda zorluk yaşadıklarını ve inerken düşenler olduğunu belirterek “Buraya gelirken zorluk yaşıyoruz. Bunun genelde sebebi burada yaşanan otobüs yoğunluğu. Akşamları otobüslere binilmiyor. Çok az sayıda otobüs kalkıyor buradan vakti gelmesine rağmen saatinde gelmiyor ve kalkmıyorlar. Yağmurlu havalarda hiç binilmiyor. Minibüsler daha pratik oluyor o yüzden yol kenarında bırakıyorlar. Hızlı şekilde işe ulaşmış oluyor. Ama burada demirlerin üzerinden düşen çok arkadaş gördüm. Ayağı takılıyor paçası takılıyor bir anda atlarken. Bazen de minibüs kapısını açtığında hemen demirin üzerine basman gerekiyor otobüs ile demirin arasında kalan da gördüm” dedi.