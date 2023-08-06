2023-08-06 12:01:46 10 yıl içinde yok olacak meslekler belli oldu! Bu meslekleri seçenlerse turnayı gözünden vuracak
Teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte, çok sayıda iş ya otomatik hale geldi ya da modası geçti. Uzmanlar, şu andaki işlerin en az üçte ikisinin önümüzdeki on yıl içinde yapay zekâ tarafından yapılabileceğini açıkladı. 300 milyon kişiyi işsiz bırakacak yapay zeka hangi sektörleri etkileyecek? 1956'da üretilen ve günümüzde daha popüler olan yapay zeka (AI), insanların görevlerini aynı kalitede gerçekleştirebilmesiyle biliniyor. Goldman Sachs bir rapor yayınlayarak yapay zekanın ne kadar ilerlediğini gözler önüne serdi. Raporda yapay zekanın ABD ve Avrupa’daki işlerin dörtte birinin ortadan kalkmasına neden olabileceği belirtildi.