10 yıl içinde yok olacak meslekler belli oldu! Bu meslekleri seçenlerse turnayı gözünden vuracak

Bu meslekler ise dünyadan silinecek meslekler... SEYAHAT DANIŞMANLIĞI Bir zamanlar yaz tatiliniz için rezervasyon yaptırırken, bir seyahat acentesine uğramak, birkaç broşüre göz atmak ve neşeli bir satış temsilcisinin her şeyi büyük boy bir bilgisayarda bir araya getirmesi gibi bir durum vardı. Artık kullanımı kolay karşılaştırmalı web sitelerinin bolluğu ile herkes kendi tatilini ayarlayabiliyor. Birçok seyahat operatörü bunu fark etti ve çevrimiçi tekliflerine odaklanmak için şubelerini kapatıyor.