10 saat süren yüzleşme! Prof. Kabus davasında kan donduran sözler

‘ANNENİ ŞİKÂYET ETMEZSEN İNTİHAR EDERSİN’ Bakırköy 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında, ‘Profesör Kâbus’ olarak bilinen Salih Zoroğlu’nun mağdur ettiği çocuklar ve aileleri dinlendi. Yaklaşık 10 saat süren duruşmada mağdurlar özetle şunları söyledi: - Mağdur M.Ö. (18): 2021’de yaklaşık 2 ay terapiye gittim. Çoklu Kişilik Bozukluğu (ÇKB) teşhisi koydu. 19 kişiliğe sahip olduğuma inandırdı. Bana, fısfıs ve iğne yoluyla ketamin verilmedi. Her seansta kurabiye verip içecek içiriyordu. İçlerine ilaç kattığını düşünüyorum. Çünkü içecekleri içince ağzım köpürüyordu, kendimden geçiyordum. ÇKB’nin sadece cinsel istismardan kaynaklandığını, annemi şikâyet etmem gerektiğini yoksa eşcinsel olup intihar edeceğimi söyledi. Doktor, çok uzun süre bunları kafama sokmaya çalıştı. - Mağdur T.Ü. (18): ÇKB teşhisi koydu. Yaşadığım bir taciz nedeniyle olduğunu söyledi. İğneyi yaptığında dönme dolaba binmiş gibi oluyordum. Halüsinasyon görüyordum. Beni ilacın etkisi geçmeden eve gönderiyordu. Ketamini veterinerden temin edersem seansları ücretsiz yapabileceğini söylüyordu. Bana ısrarla taciz edildiğimi söyleyerek kabul etmemi istiyordu.