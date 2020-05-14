2020-05-14 12:48:03 10 ilimiz için yeni koronavirüs kararı
Ölümcül koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 ilimizde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
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Ölümcül koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 ilimizde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
İl Hıfzıssıhha Kurulları, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak'ta maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı.
"Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlarken; kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.
HANGİ İLLERDE ZORUNLU? Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Bu kararlarını duyururken sosyal mesafe kuralına da dikkati çeken kurullar, maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafe kuralının da önemi üzerinde durdu.
Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bu 10 ilin yanı sıra Gaziantep, İzmir, Adana gibi kentlerde de insan yoğunluğunun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı.
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