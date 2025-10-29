10 haftada kovulan kovulana: Süper lig teknik direktör mezarlığına döndü!

Emre Belözoğlu'nun Antalyaspor macerası 267 gün sürdü Geçen sezonun yarısında Antalyaspor'un başına geçen Emre Belözoğlu ile 267 gün sonra yollar ayrıldı. Emre Belözoğlu, geçen sezon 14 Ocak tarihinde Antalyaspor'un teknik direktörlük görevine getirildi. 45 yaşındaki teknik adam, 2024-2025 sezonunda Akdeniz ekibinin başında çıktığı 2 Türkiye Kupası maçını kaybederken, ligde çıktığı 18 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Süper Lig'in 19. haftasında 21 puanla 13. sırada bulunan Antalyaspor, Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle geçen sezonu 44 puanla 15. sırada tamamladı. Bu sezon başında 8 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor, istenen sonuçların alınmamasının ardından Emre Belözoğlu ile 8 Ekim'de yollarını ayırdı. Belözoğlu'nun ardından takımın başına Erol Bulut getirildi. Bulut, Antalyaspor'un başında çıktığı 2 lig karşılaşmasından da mağlup ayrıldı.