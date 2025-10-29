10 haftada kovulan kovulana: Süper lig teknik direktör mezarlığına döndü!

Başakşehir de değişikliğe gitti Süper Lig'deki dördüncü teknik direktör değişikliğini RAMS Başakşehir yaptı. Geçen sezon ligi 5. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi'nde eleme oynama hakkı elde eden turuncu-lacivertliler, 2 tur geçmesine rağmen play-off'ta Romanya ekibi Craiova'ya elendi. Avrupa'ya veda eden Başakşehir, Süper Lig'deki 2 müsabakada da beraberlik yaşayınca teknik direktör Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı. Atan'ın yerine son olarak Almanya'nın Borussia Dortmund takımını çalıştıran eski milli futbolcu Nuri Şahin getirildi. Şahin yönetimindeki turuncu-lacivertliler, ligde çıktığı 7 müsabakada 2'şer galibiyet ile beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.