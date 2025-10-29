  • İSTANBUL
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'de ilk 10 haftada 18 takımda 8'inde teknik direktörlerle yollar ayrıldı.

#1
Foto - 10 haftada kovulan kovulana: Süper lig teknik direktör mezarlığına döndü!

İlk değişiklik Gaziantep FK'de Bu sezon en erken teknik adam değişikliğine giden kulüp Gaziantep FK oldu. Geçen sezonu Selçuk İnan yönetiminde 45 puanla 14. sırada tamamlayan Güneydoğu Anadolu ekibi, bu sezona İsmet Taşdemir yönetiminde girdi. Ligin ilk 2 haftasında Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarının 3-0'lık skorlarla kaybedilmesinden sonra tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı. İsmet Taşdemir'in yerine göreve başlayan Burak Yılmaz, puansız son sırada aldığı Gaziantep FK'nin başında çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, 10. haftayı 17 puanla 6. sırada kapattı.

#2
Foto - 10 haftada kovulan kovulana: Süper lig teknik direktör mezarlığına döndü!

Sezona Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başlayan Beşiktaş, Avrupa kupası elemelerinde istediği sonuçları alamadı. Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona giren Fenerbahçe ise hem Süper Lig hem de Avrupa kupaları elemelerinde beklentilerin altında kaldı. Süper Lig'deki tek maçı kazanan Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, önce UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e, daha sonra da UEFA Konferans Ligi play-off eleme turunda İsviçre'nin Lausanne takımına elendi. Özellikle Lausanne gibi düşük bütçeli bir takım karşısında Avrupa'ya veda edilmesi Solskjaer'in siyah-beyazlı takımdaki sonunu getirdi ve 28 Ağustos'ta tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

#3
Foto - 10 haftada kovulan kovulana: Süper lig teknik direktör mezarlığına döndü!

Fenerbahçe ise Jose Mourinho idaresinde Süper Lig'deki ilk 2 maçında birer galibiyet ve beraberlik aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u eleyen sarı-lacivertliler, play-off'ta Portekiz ekibi Benfica'ya elendi. Benfica maçları öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamaların yanı sıra olumsuz sonuçlar nedeniyle 29 Ağustos'ta Mourinho ile yolların ayrıldığı açıklandı.

#4
Foto - 10 haftada kovulan kovulana: Süper lig teknik direktör mezarlığına döndü!

Başakşehir de değişikliğe gitti Süper Lig'deki dördüncü teknik direktör değişikliğini RAMS Başakşehir yaptı. Geçen sezon ligi 5. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi'nde eleme oynama hakkı elde eden turuncu-lacivertliler, 2 tur geçmesine rağmen play-off'ta Romanya ekibi Craiova'ya elendi. Avrupa'ya veda eden Başakşehir, Süper Lig'deki 2 müsabakada da beraberlik yaşayınca teknik direktör Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı. Atan'ın yerine son olarak Almanya'nın Borussia Dortmund takımını çalıştıran eski milli futbolcu Nuri Şahin getirildi. Şahin yönetimindeki turuncu-lacivertliler, ligde çıktığı 7 müsabakada 2'şer galibiyet ile beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

#5
Foto - 10 haftada kovulan kovulana: Süper lig teknik direktör mezarlığına döndü!

Eyüpspor Geçen sezon Arda Turan yönetiminde Süper Lig'i 6. tamamlayan eflatun-sarılı kulüp, yeni sezon öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı Selçuk Şahin'i takımın başına getirdi. Eyüpspor, ligde çıktığı ilk 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle sadece 5 puan toplayabildi. 15 Haziran'da göreve gelen Şahin'in istifası 5 Ekim'de kabul edildi. Şahin'in istifasının ardından teknik direktörlük görevine Orhan Ak getirildi. Ak, şu ana kadar eflatun-sarılı ekipte çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

#6
Foto - 10 haftada kovulan kovulana: Süper lig teknik direktör mezarlığına döndü!

Geçen sezonu teknik direktör Sergej Jakirovic ile 45 puanla 13. sırada tamamlayan Kayserispor ise 22 Haziran'da yapılan imza töreniyle Markus Gisdol'u takımın başına getirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Gisdol yönetiminde ligde çıktığı 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan topladı. Yaşanan kötü sonuçların ardından 9 Ekim'de Alman teknik adamın görevine son verildiği açıklandı. Gisdol'den sonra Kayserispor'un başına Karadağlı Radomir Djalovic getirildi. Djalovic, sarı-kırmızılıların başında çıktığı 2 Süper Lig karşılaşmasında birer beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı tek maçı kazandı.

#7
Foto - 10 haftada kovulan kovulana: Süper lig teknik direktör mezarlığına döndü!

Emre Belözoğlu'nun Antalyaspor macerası 267 gün sürdü Geçen sezonun yarısında Antalyaspor'un başına geçen Emre Belözoğlu ile 267 gün sonra yollar ayrıldı. Emre Belözoğlu, geçen sezon 14 Ocak tarihinde Antalyaspor'un teknik direktörlük görevine getirildi. 45 yaşındaki teknik adam, 2024-2025 sezonunda Akdeniz ekibinin başında çıktığı 2 Türkiye Kupası maçını kaybederken, ligde çıktığı 18 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Süper Lig'in 19. haftasında 21 puanla 13. sırada bulunan Antalyaspor, Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle geçen sezonu 44 puanla 15. sırada tamamladı. Bu sezon başında 8 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor, istenen sonuçların alınmamasının ardından Emre Belözoğlu ile 8 Ekim'de yollarını ayırdı. Belözoğlu'nun ardından takımın başına Erol Bulut getirildi. Bulut, Antalyaspor'un başında çıktığı 2 lig karşılaşmasından da mağlup ayrıldı.

#8
Foto - 10 haftada kovulan kovulana: Süper lig teknik direktör mezarlığına döndü!

Son değişiklik Gençlerbirliği'nden Süper Lig takımları arasındaki son teknik adam değişikliğini Gençlerbirliği yaşadı. Başkent temsilcisi, dün teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Gençlerbirliği, geçen sezonun ortalarında Hüseyin Eroğlu'nun takımın başına geçmesiyle Trendyol 1. Lig'de çıktığı 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Kırmızı-siyahlılar, 2024-2025 sezonunu 68 puanla 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi. Başkent ekibi, Hüseyin Eroğlu yönetiminde bu sezon Süper Lig'de 10 maçta 2'şer galibiyet ile beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayarak sadece 8 puan toplayabildi. Yaşanan kötü sonuçların ardından Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı. Gençlerbirliği, Eroğlu'nun ardından takımın başına Volkan Demirel'i getirdi.

