1 yılı geride bırakan uygulama meyvesini verdi! Sabiha Gökçen'de Türkiye'de bir ilk

Sabiha Gökçen, "Şehrin Havalimanı" vizyonuyla etki alanını genişletiyor Sabiha Gökçen'in konumunun sadece İstanbul değil, çevre iller açısından da erişim avantajı sunduğunu vurgulayan Kerem Maybek, "Şehrin Havalimanı" mottosunu şu sözlerle açıkladı: "İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, şehir merkezine yakın bir noktada yer almamız sebebiyle ‘Şehrin Havalimanı' olarak anılan havalimanımız, özellikle Marmara ve Kuzey Ege bölgesindeki iller için de kolay erişilebilir bir ulaşım merkezi konumunda olduğundan artık kendimizi sadece İstanbul değil, şehirlerin havalimanı olarak görüyoruz. Bu erişim avantajı, büyümemizin en önemli unsurlarından biri. Buna paralel olarak, Pegasus ve AJet gibi bütçe dostu yerli taşıyıcıların da ana üssü konumunda olmamız, özellikle pandemi sonrası dönemde fiyat duyarlılığı artan yolcular için havalimanımızı cazip hale getirdi. Son yıllarda iş seyahatlerinden çok tatil ve eğlence amaçlı seyahatlerin artması, kısa mesafeli ve uygun fiyatlı yurt dışı destinasyonlara ilgiyi yükseltti. Kompakt terminal yapımız, akıcı işlem süreçlerimiz sayesinde Sabiha Gökçen, ‘zaman kazandıran havalimanı' kimliğini de koruyor. Bu özelliği daha da güçlendirmek için operasyonel ve dijital yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."