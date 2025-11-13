1 yılı geride bırakan uygulama meyvesini verdi! Sabiha Gökçen'de Türkiye'de bir ilk

"Eylül ayı verilerine göre yüzde 28.1'lik büyüme ile Eylül ayında da diğer aylarla paralel olarak Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı olduk. Ağustos ayında 4.7 milyon yolcuyla tüm zamanların en yüksek aylık performansını yakalarken bu ivmeyi Eylül ayında yaklaşık 4.5 milyon yolcuya hizmet vererek devam ettirdik. Bu sayılar, bazı Avrupa ülkelerinin toplam nüfuslarından bile fazla. Tüm bu rekorların arkasında, 2025 yılı boyunca benimsediğimiz üç temel strateji var: dijitalleşme, yolcu memnuniyeti ve sürdürülebilir büyüme. Dijitalleşme bizim için sadece bir araç değil, bir vizyon. Operasyonel verimliliği artırırken, yolcu deneyimini daha akıllı ve hızlı hale getirmeye odaklanıyor, yolcumuza zaman kazandırıyoruz. Bu vizyonun somut bir örneği olarak, geçtiğimiz yıl 34 milyon Euro yatırım ile ‘Yolcu Akışını İyileştirme Projeleri' serisini hayata geçirdik. Bu proje sayesinde terminal içi akış hızlandı, yoğunluk azaldı ve misafirlerimiz için seyahat çok daha konforlu hale geldi. Terminalin tamamında yürüttüğümüz yenileme çalışmaları da kesintisiz sürüyor. Terminal girişlerinden alışveriş ve bekleme alanlarına, mescit ve dinlenme noktaları da dahil her alanda yolcu konforunu artıran iyileştirmeler yapıyoruz. Otopark kapasitemizi yüzde 25 artırarak 6 bin 150 araca yükselttik; ayrıca terminal genelinde Wi-Fi hizmetini 2025 Mart itibarıyla ücretsiz ve sınırsız hale getirdik. Bunlara ek olarak, mevcut T2 terminaline ek kapasite sağlayacak T1 terminali yenileme projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu proje tamamlandığında hem kapasitemiz hem de hizmet kalitemiz yeni bir seviyeye taşınacak. Kısacası, 2025 yılı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı için rekor büyümenin ve dijital dönüşümün yılı oldu."