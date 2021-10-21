1 yıl önce çalınmıştı! Dizel aracını benzinli olarak buldu

İstanbul-Adana arasında organize bir şekilde otomobil hırsızlığı yapan şebekeye polis tarafından operasyon yapıldı. Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından son aylarda özellikle orta segmentte bulunan araçların çalınması üzerine soruşturma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis şüphelilerin kimliğini ve izledikleri yöntemleri ortaya çıkardı. Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı dedektifler hırsızların uçakla İstanbul'a geldiklerini, yanlarında çalıntı otomobillere takacakları sahte plakaları da getirdiklerini ortaya çıkardı. Yapılan takipler sonucu bavullarındaki plakalarla havalimanına gelen hırsızların, İstanbul'daki suç ortakları ile buluştukları, getirdikleri plakaları kayıtlı aynı model ve marka çalıntı araçlara takarak karayolu ile Adana'ya döndüklerini saptadı.