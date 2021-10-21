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Hayat-Aktüel
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1 yıl önce çalınmıştı! Dizel aracını benzinli olarak buldu

2021-10-21 18:26:55
1 yıl önce çalınmıştı! Dizel aracını benzinli olarak buldu

İstanbul'dan çaldıkları araçları Adana'da satan şebeke çökertildi. Operasyonun ardından 1 yıl önce çalınan aracını almaya giden öğretmen Bayram Tuncer, dizel aracının benzinliye çevrildiğini gördü.

#1
Foto - İstanbul'dan çaldıkları otomobilleri sahte plakalarla Adana'ya götürerek sattıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İstanbul'dan çaldıkları otomobilleri sahte plakalarla Adana'ya götürerek sattıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

#2
Foto - İstanbul-Adana arasında organize bir şekilde otomobil hırsızlığı yapan şebekeye polis tarafından operasyon yapıldı. Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından son aylarda özellikle orta segmentte bulunan araçların çalınması üzerine soruşturma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis şüphelilerin kimliğini ve izledikleri yöntemleri ortaya çıkardı. Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı dedektifler hırsızların uçakla İstanbul'a geldiklerini, yanlarında çalıntı otomobillere takacakları sahte plakaları da getirdiklerini ortaya çıkardı. Yapılan takipler sonucu bavullarındaki plakalarla havalimanına gelen hırsızların, İstanbul'daki suç ortakları ile buluştukları, getirdikleri plakaları kayıtlı aynı model ve marka çalıntı araçlara takarak karayolu ile Adana'ya döndüklerini saptadı.

İstanbul-Adana arasında organize bir şekilde otomobil hırsızlığı yapan şebekeye polis tarafından operasyon yapıldı. Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından son aylarda özellikle orta segmentte bulunan araçların çalınması üzerine soruşturma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis şüphelilerin kimliğini ve izledikleri yöntemleri ortaya çıkardı. Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı dedektifler hırsızların uçakla İstanbul'a geldiklerini, yanlarında çalıntı otomobillere takacakları sahte plakaları da getirdiklerini ortaya çıkardı. Yapılan takipler sonucu bavullarındaki plakalarla havalimanına gelen hırsızların, İstanbul'daki suç ortakları ile buluştukları, getirdikleri plakaları kayıtlı aynı model ve marka çalıntı araçlara takarak karayolu ile Adana'ya döndüklerini saptadı.

#3
Foto - Polis şüphelilerin bu yöntemi izleyerek yolda yaşanan çevirmelerde yakalanmaktan kurtulmayı amaçladıklarını belirtti. Şüphelilerin ayrıca delil olmaması için İstanbul'a gelirken cep telefonlarını Adana'da bıraktıkları ve bir arkadaşlarının telefonuna yönlendirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemi kullanarak polisin teknik takibinden kurtulmaya çalıştıkları öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca aralarında yaptıkları telefon konuşmalarında şifreler kullandığı belirlendi. Polis yaptığı teknik takip sırasında da bu şifreleri tek tek çözdü. Şüphelilerin çalıntı araçlara kendi aralarında

Polis şüphelilerin bu yöntemi izleyerek yolda yaşanan çevirmelerde yakalanmaktan kurtulmayı amaçladıklarını belirtti. Şüphelilerin ayrıca delil olmaması için İstanbul'a gelirken cep telefonlarını Adana'da bıraktıkları ve bir arkadaşlarının telefonuna yönlendirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemi kullanarak polisin teknik takibinden kurtulmaya çalıştıkları öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca aralarında yaptıkları telefon konuşmalarında şifreler kullandığı belirlendi. Polis yaptığı teknik takip sırasında da bu şifreleri tek tek çözdü. Şüphelilerin çalıntı araçlara kendi aralarında "gözlük" şifresi verdikleri, "Gözlükler hazır mı almaya geliyoruz" şeklinde konuştukları belirtildi. İstanbul'a hırsızlık için gelen şüphelilerin ise "Yine tatile çıkıyoruz" diyerek şifreli mesajlarla birbirleriyle haberleştikleri öğrenildi.

#4
Foto - Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gerekli delillerin toplanmasının ardından önceki gün operasyon yaptı. İstanbul'dan Adana'ya giden polis ekipleri daha önceden tespit ettikleri şüpheliler Mustafa A.İ.(45), Mehmet C.A.(63) ile Nashan A.(55)'yı gözaltına aldı. İstanbul'a getirilen şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Şüphelilerle birlikte aynı yöntemle çalınan 29 otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gerekli delillerin toplanmasının ardından önceki gün operasyon yaptı. İstanbul'dan Adana'ya giden polis ekipleri daha önceden tespit ettikleri şüpheliler Mustafa A.İ.(45), Mehmet C.A.(63) ile Nashan A.(55)'yı gözaltına aldı. İstanbul'a getirilen şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Şüphelilerle birlikte aynı yöntemle çalınan 29 otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi.

#5
Foto - Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek çalınan otomobilini teslim almaya gelen Öğretmen Bayram Tuncer ise büyük bir şok yaşadı. Bir yıl önce evinin önünden otomobili çalınan Bayram Tuncer'i dizel olan otomobilinin benzinliye dönüştüğünü gördü. Bayram Tuncer

Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek çalınan otomobilini teslim almaya gelen Öğretmen Bayram Tuncer ise büyük bir şok yaşadı. Bir yıl önce evinin önünden otomobili çalınan Bayram Tuncer'i dizel olan otomobilinin benzinliye dönüştüğünü gördü. Bayram Tuncer "Arabamın bulunduğuna sevinemedim. Otomobilim dizeldi şimdi benzinli olmuş. Motor ve şasi numaralarını değiştirmişler. Bu haliyle otomobilin artık trafiğe çıkamayacağını söylediler. Aracı trafikten çekip hurda olarak satmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

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