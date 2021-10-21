1 yıl önce çalınmıştı! Dizel aracını benzinli olarak buldu

Polis şüphelilerin bu yöntemi izleyerek yolda yaşanan çevirmelerde yakalanmaktan kurtulmayı amaçladıklarını belirtti. Şüphelilerin ayrıca delil olmaması için İstanbul'a gelirken cep telefonlarını Adana'da bıraktıkları ve bir arkadaşlarının telefonuna yönlendirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemi kullanarak polisin teknik takibinden kurtulmaya çalıştıkları öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca aralarında yaptıkları telefon konuşmalarında şifreler kullandığı belirlendi. Polis yaptığı teknik takip sırasında da bu şifreleri tek tek çözdü. Şüphelilerin çalıntı araçlara kendi aralarında "gözlük" şifresi verdikleri, "Gözlükler hazır mı almaya geliyoruz" şeklinde konuştukları belirtildi. İstanbul'a hırsızlık için gelen şüphelilerin ise "Yine tatile çıkıyoruz" diyerek şifreli mesajlarla birbirleriyle haberleştikleri öğrenildi.