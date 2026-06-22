Kötü haber geldi: Tarım devi bir anda iflas etti
Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken tarım alanında faaliyet gösteren 29 yıllık şirketten kötü haber geldi. Şirket iflas bildiriminde bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken tarım alanında faaliyet gösteren 29 yıllık şirketten kötü haber geldi. Şirket iflas bildiriminde bulundu.
Karar'dan Özlem Sevgi'nin haberine göre, Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davada (esas no: 2026/75), şirketin 17 Nisan 2026 tarihi itibarıyla iflasına hükmedildi. Söz konusu iflas kararının 12 Mayıs 2026 tarihinde kesinleşmesiyle birlikte firma için ticari faaliyetler tamamen sona erdi ve yasal tasfiye süreci resmen başlatıldı.
Konya 1. İcra Dairesi tarafından yapılan duyuruda, şirketin mal varlığı ve haklarının "adi tasfiye" usulüne göre tasfiye edileceği, sürecin icra ve iflas mevzuatı çerçevesinde yürütüleceği belirtildi.
Yayımlanan resmi ilan kapsamında, iflas eden Bil-Naz Tarım İlaçları şirketinden alacağı bulunan ya da şirkete borcu olan tüm kişi ve kurumlara çağrıda bulunuldu.
İlgili tarafların, ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Konya 1. İcra ve İflas Müdürlüğüne başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Zamanında bildirimde bulunmayan tarafların yasal sorumluluk ve hak kaybıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.
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