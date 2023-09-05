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Gıda
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1 tatlı kaşığı bile hafızayı zehir gibi yapıyor! Beyne direkt etki eden mucize baharat

2023-09-05 09:37:59
1 tatlı kaşığı bile hafızayı zehir gibi yapıyor! Beyne direkt etki eden mucize baharat

Yaşadığımız iş yoğunluğu, yorgunluk, uykusuzluk, hafıza problemleri bambaşka problemlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Ancak herkesin evinde bulunan bir baharat var ki hepsine deva oluyor. 1 tatlı kaşığının bile nelere etkisi olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. Oldukça sağlıklı bir baharat olan kekik her evde bulunan ve pek çok yemekte kullanılabilen bir baharat. Kekik, halk tarafından hastalıklarda doğal ilaç görevi taşımasıyla da biliniyor.

#1
Foto - 1 tatlı kaşığı bile hafızayı zehir gibi yapıyor! Beyne direkt etki eden mucize baharat

Besin değerinin fazla olması ve neredeyse her çeşitte tüketilmesi kekiği diğer baharatlardan farklı kılıyor. Aynı zamanda mineral ve vitaminler bakımından da fazlasıyla zengin.

#2
Foto - 1 tatlı kaşığı bile hafızayı zehir gibi yapıyor! Beyne direkt etki eden mucize baharat

Kekik suyu, yağı, kurusu birçok farklı hastalık için ilaç olarak kullanılıyor. Her bir çeşidinde farklı faydalar bulunduran kekik, vücut için çok sağlıklı bir baharat olarak bilinir.

#3
Foto - 1 tatlı kaşığı bile hafızayı zehir gibi yapıyor! Beyne direkt etki eden mucize baharat

Akdeniz bölgesinde yetişen kekik, yemeklere lezzet katmasının yanı sıra sağlığa olan olumlu etkileriyle de her zaman fark yaratıyor. Kekiğin sağlığa olan faydalarını duyan birçok insan da bu faydalardan yararlanmak için başta kekik suyu olmak üzere pek çok alternatifi tüketmeye çalışıyor.

#4
Foto - 1 tatlı kaşığı bile hafızayı zehir gibi yapıyor! Beyne direkt etki eden mucize baharat

Kekiğin bilinmeyen faydaları arasında en dikkat çekeninin hafıza problemlerinin önün geçebildiği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Yani kekiğin beyin ve sinir sistemine sağladığı etkiler hafife alınacak türden değil.

#5
Foto - 1 tatlı kaşığı bile hafızayı zehir gibi yapıyor! Beyne direkt etki eden mucize baharat

İçerisinde karnosik asit adı verilen bileşen, beyin hücrelerini koruma altına alarak hafızayı güçlendirir. Sinir sistemine sağladığı olumlu etkiler de dolaylı yoldan hafıza güçlendirmeyi harekete geçirecek nitelikte.

#6
Foto - 1 tatlı kaşığı bile hafızayı zehir gibi yapıyor! Beyne direkt etki eden mucize baharat

Sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler barındıran kekik tüketildiğinde sakinleştirme etkisi yaratarak stresi azaltır ve daha kaliteli bir uyku düzenine sahip olmanızı sağlar. Kaliteli bir uyku demek, hafızanın normalden daha güçlü olması demektir.

#7
Foto - 1 tatlı kaşığı bile hafızayı zehir gibi yapıyor! Beyne direkt etki eden mucize baharat

Çeşitli yemeklerin yanına yakışan kekiği farklı bir alternatif olarak denemek isteyenler çay versiyonunu da tüketebilir. 1 tatlı kaşığı kuru kekiği kaynar suda 5-10 dakika demleyerek tüketmeyi deneyebilirsiniz. Düzenli olarak kekik çayı tüketmek vücutta oluşan pek çok problemi ortadan kaldırabilir.

#8
Foto - 1 tatlı kaşığı bile hafızayı zehir gibi yapıyor! Beyne direkt etki eden mucize baharat

Kekik çayı, mevsimsel gripler yaşayan kişilerin imdadına yetişerek iyileştirme özelliği gösterebilir. Ayrıca geçmek bilmeyen kuru öksürük için de fayda sağlar. Öte yandan da sindirim sisteminin rahatlamasında etkili olur.

#9
Foto - 1 tatlı kaşığı bile hafızayı zehir gibi yapıyor! Beyne direkt etki eden mucize baharat

Antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri ve mantar kaynaklı oluşan enfeksiyon hastalıklarına karşı savaşır. Bu özellik yalnızca kuru kekik için değil kekik esansiyel yağı için bile geçerli. Yapılan araştırmalarda kekik esansiyel yağının bakterilere karşı antibiyotik gücüne sahip olduğu belirtiliyor.

#10
Foto - 1 tatlı kaşığı bile hafızayı zehir gibi yapıyor! Beyne direkt etki eden mucize baharat

Grip, nezle, boğaz ağrısı veya kuru öksürük için birebir etki sağlayabilir. Antiseptik ve antibiyotik özellikleri olan kekik, bronşit tedavisi için de kullanılıyor. Boğaz ağrısı tedavisi için ise genellikle kekik yağının tercih edilmesi öneriliyor.

#11
Foto - 1 tatlı kaşığı bile hafızayı zehir gibi yapıyor! Beyne direkt etki eden mucize baharat

Sağlığa pek çok faydası olsa da hamile kadınların kekik tüketmesi tavsiye edilmiyor. Aşırı tüketildiğinde düşük riski oluşturabilir. Aynı zamanda fazla kekik tüketimi mide bulantısı, ishal gibi sorunları beraberinde getirebilir. Kekik tüketirken aşırıya kaçmadığınızdan emin olun.

#12
Foto - 1 tatlı kaşığı bile hafızayı zehir gibi yapıyor! Beyne direkt etki eden mucize baharat

Vücuda faydaları saymakla bitmeyen kekiğin dikkat çeken başka bir faydası da cilt sağlığını oldukça etkilemesiyle ilgili. Gözenekler toz, kir, yağ gibi sebepler nedeniyle zamanla tıkanabilir. Kekik de ciltteki gözeneklerin temizlenmesini ve sivilce sorunlarını giderebilir.

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