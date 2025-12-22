  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sofraların gizli şampiyonu! Binden fazla gıda arasından sıyrılıp zirveye yerleşti

Üniversite öğrencilerinden yeni pazarlama taktiği! Osmanlı yemekleri

Türkiye’de SUV rüzgarı! En çok satan 10 model açıklandı

Kapıya dayanacaklar yine: Marco Asensio'ya sürpriz talip! İspanyol basını yazdı

Rusya Türkiye'den sessiz sedasız almaya başladı: 'Türklere açık çek verildi' diyerek duyurdu

Acil durum riski olabilir... Yenidoğan bebekte diş görünürse dikkat!

Tütünden vazgeçtiler hayatları değişti: Fiyatlar uçuşa geçti!

Tarihi zirve: Şam'da 14 yıl sonra en kritik temas!

Hiç hesapta olmayan gelişme olmasın! Bu sivilceleri asla sıkmayın! Masum sanılıyor ama büyük risk

Mehmet Demirkol Fenerbahçe’nin transferini duyurdu! Süper Lig ekibinde oynuyor
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklisi yeni yılda zamlı maaşı kaç Tl olacak?

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklisi yeni yılda zamlı maaşı kaç Tl olacak?

Memur ve emekliler için 2026 zam takvimi işlemeye başladı. Aralık ayı enflasyon verilerine sayılı günler kala, 5 aylık kesinleşen rakamlar üzerinden maaş hesapları sil baştan yapıldı. Sosyal Güvenlik müşavirlerinin hesapladığı 3 farklı senaryoya göre; en düşük emekli maaşı ve memur aylıklarında ibre yukarı döndü. Peki SSK ve Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne olacak?

1
#1
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklisi yeni yılda zamlı maaşı kaç Tl olacak?

Türkiye’deki milyonlarca çalışan ve emeklinin kaderini belirleyecek olan Ocak 2026 zam oranları için geri sayım hızlandı. Kasım ayı enflasyon verilerinin ardından 5 aylık zam farkı netleşirken, tüm dikkatler Ocak ayının ilk haftasında açıklanacak olan Aralık ayı rakamlarına çevrildi. Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminleri ve uzman görüşleri ışığında; SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini sevindirecek rakamlar masaya yatırıldı. Peki En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklisi yeni yılda zamlı maaşı kaç Tl olacak?

#2
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklisi yeni yılda zamlı maaşı kaç Tl olacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 2026 yılı maaş zammında. Yeni yıl zammının açıklanmasına sayılı günler kaldı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşecek.

#3
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklisi yeni yılda zamlı maaşı kaç Tl olacak?

YENİ YIL ZAMMI İÇİN KRİTİK HAFTA Ocak ayının ilk haftasında açıklanacak Aralık enflasyon verileri, maaş zammını belirleyecek. Memur ve emekliler için 2026 yılı zam oranı bu verilerle kesinleşecek.

#4
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklisi yeni yılda zamlı maaşı kaç Tl olacak?

5 AYLIK ZAM FARKI ORTAYA ÇIKTI Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekliler için 5 aylık zam farkı belli oldu. -SSK ve Bağkur emeklileri: ,20 artış -Memur ve memur emeklileri: ,56 artış. Bu oranlar, Aralık verisiyle birlikte daha da yükselebilir.

#5
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklisi yeni yılda zamlı maaşı kaç Tl olacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NETLEŞİYOR Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli aylığı için beklenti ne? Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, maaşlara ilişkin son tahminlerini paylaştı; Şu ana kadar Ocak-Kasım dönemi enflasyon verisi ),75 olarak kesinleşti. Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 2025 yılı enflasyonu netleşecek. Uzmanlar, Aralık ayı için üç farklı senaryo üzerinden hesaplama yapıyor: -Aralık enflasyonu %0,50 olursa yıl sonu enflasyonu 0,40 olacak. -Aralık enflasyonu %1,00 olursa yıl sonu enflasyonu 1,04 seviyesine çıkacak. -Aralık enflasyonu %1,50 olursa yıl sonu enflasyonu 1,69 olacak. -Merkez Bankası’nın tahmini ise 1-33 aralığında. Uzmanlar, bu beklentilerin tutacağını öngörüyor.

#6
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklisi yeni yılda zamlı maaşı kaç Tl olacak?

EMEKLİYE 3 FARKLI ZAM HESABI Bilindiği üzere SSK ve Bağkur emeklilerine yılda iki kez maaş farkı verilmektedir. Temmuz ayından kasım ayına kadar kesinleşen .21’lik enflasyon verisine aralık ayı için 3 farklı senaryoyu eklediğimizde maaş zammı için karşımıza şu oranlar çıkacaktır. Aralık ayı enflasyonu %0.50 çıkarsa SSK ve Bağkur emeklisinin 2026 yılı Ocak ayı zammı .77 olacaktır. Aralık ayı enflasyonu %1.00 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklilerine zam oranı .32 olur. Aralıkta aylık enflasyon %1.50 olursa SSK ve Bağkur emeklilerinin yeni yıl zammı .88 olarak gerçekleşir.

#7
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklisi yeni yılda zamlı maaşı kaç Tl olacak?

3 FARKLI ORAN... Memur ve memur emekliler için enflasyon farkı üzerine bir de toplu sözleşme eklenmektedir. Bu veriler ışığında memur ve memur emeklileri için de 3 farklı tahminde bulunabiliriz. Eğer aralık ayı enflasyonu %0.50 olursa memur ve memur emeklilerinin maaş zammı .16 olur. Aralık ayı enflasyonu %1.00 olursa memur ve memur emeklilerinin zam oranı .74 olur. Aralıkta aylık enflasyon %1.50 seviyesinde gelirse memur ve memur emeklilerinin yeni yıl zammı .33 olur.

#8
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklisi yeni yılda zamlı maaşı kaç Tl olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK? Mevcutta 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı için de bir hesaplama yapacak olursak aralık ayı enflasyonu %0.50 olarak gerçekleşirse yeni yıl zammıyla birlikte maaş 18.868 TL olacaktır. Aralıkta enflasyon %1.00 olursa en düşük emekli aylığı 18.961 TL olur. Bir diğer senaryoda ise aralık enflasyonu %1.50 olarak gelirse ocak zammıyla birlikte yeni taban aylığı 19.055 TL seviyesine gelir.

#9
Foto - En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklisi yeni yılda zamlı maaşı kaç Tl olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN YENİ MAAŞ HESABI Mevcutta 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı için de bir hesaplama yapacak olursak aralık ayı enflasyonu %0.50 olarak gerçekleşirse yeni yıl zammıyla birlikte maaş 18.868 TL olacaktır. Aralıkta enflasyon %1.00 olursa en düşük emekli aylığı 18.961 TL olur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hsn

yine bir mağduriyet ve kargaşa çıkacak. önce memur ve memur emeklisi arasında haksızlık ile memur emeklisi mağdur edildi. sonrasında işçi emeklisi ile memur emeklisi arasında,i haksızlık ile memur emeklisi yine mağdur edildi. şimdi işçi emeklisi ile memur emeklisi arasında bir kargaşa olacak gibi

İ. Keskin

O kadar uzun yazıyla kafa ütülemeye ne gerek, sonuç hüsran.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
30 Yıllık 'Bedava Para' devri bitti kiriz kapıda! Japonya muslukları kapattı: Vatandaşı bile etkileyecek
Dünya

30 Yıllık 'Bedava Para' devri bitti kiriz kapıda! Japonya muslukları kapattı: Vatandaşı bile etkileyecek

Dünyanın finans musluğu ve bedava para dönemi. Musluğun kapanması an meslesi kriz kapıda. Japonya rotayı çizdi: o “bedava” görülen paranın a..
ABD'den savaş ve Rusya açıklaması! Sosyal medyadan NATO ve AB ülkelerine şoke eden suçlama
Dünya

ABD'den savaş ve Rusya açıklaması! Sosyal medyadan NATO ve AB ülkelerine şoke eden suçlama

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Rusya'nın NATO ile savaştan kaçındığını söyledi. Gabbard,..
Alevi derneği seçiminde kavga
Aktüel

Alevi derneği seçiminde kavga

Karacahmet Sultan Derneği’nin olağan genel kurulu sert tartışmalara sahne oldu. İki adayın yarıştığı seçimde karşılıklı suçlamalar gündeme g..
TBMM'de yumruklu kavga çıktı! Vekiller birbirine girdi
Siyaset

TBMM'de yumruklu kavga çıktı! Vekiller birbirine girdi

TBMM Genel Kurulu’nda 2026 bütçesi görüşmelerinin tamamlanmasının ardından AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. Sözlü..
Akit Medya Grubu’ndan Başkan Erdoğan’a ziyaret
Gündem

Akit Medya Grubu’ndan Başkan Erdoğan’a ziyaret

Akit Medya Grubu, Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
Mezarda rakı rezaleti TBMM gündeminde! AK Parti’li Varank: Bütün Türkiye utandık
Gündem

Mezarda rakı rezaleti TBMM gündeminde! AK Parti’li Varank: Bütün Türkiye utandık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bazı CHP’li vekillerin Tunceli’de Kamer Genç’in mezarında rakı içtiği görüntüler gündemden düşmüyor. TBMM G..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23