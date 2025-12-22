En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklisi yeni yılda zamlı maaşı kaç Tl olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK? Mevcutta 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı için de bir hesaplama yapacak olursak aralık ayı enflasyonu %0.50 olarak gerçekleşirse yeni yıl zammıyla birlikte maaş 18.868 TL olacaktır. Aralıkta enflasyon %1.00 olursa en düşük emekli aylığı 18.961 TL olur. Bir diğer senaryoda ise aralık enflasyonu %1.50 olarak gelirse ocak zammıyla birlikte yeni taban aylığı 19.055 TL seviyesine gelir.