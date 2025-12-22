Haber Merkezi Giriş Tarihi: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklisi yeni yılda zamlı maaşı kaç Tl olacak?
Memur ve emekliler için 2026 zam takvimi işlemeye başladı. Aralık ayı enflasyon verilerine sayılı günler kala, 5 aylık kesinleşen rakamlar üzerinden maaş hesapları sil baştan yapıldı. Sosyal Güvenlik müşavirlerinin hesapladığı 3 farklı senaryoya göre; en düşük emekli maaşı ve memur aylıklarında ibre yukarı döndü. Peki SSK ve Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne olacak?