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Otomotiv
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1 milyonun altında etiket fiyatıyla bu otomobil çok satar! Renault’dan hafif ticari atağı! Yeni Kangoo Ailesi Türkiye’de! Marka Yüzde yüz elektrikli modeli de getirdi!

2024-04-19 10:32:56
1 milyonun altında etiket fiyatıyla bu otomobil çok satar! Renault’dan hafif ticari atağı! Yeni Kangoo Ailesi Türkiye’de! Marka Yüzde yüz elektrikli modeli de getirdi!

Yeni Renault Kangoo ürün ailesi, Türkiye'deki ilk temsilcileri olan Yeni Kangoo E-Tech 0 Elektrikli ve Yeni Kangoo Van ile satışa sunuluyor. Kendi sınıfında özel bir tasarıma sahip olan Renault Kangoo, E-Tech versiyonu ile elektrikli hale geliyor. Sahip olduğu 90 kW (120 hp) elektromotor ve 45 kWh batarya, Yeni Renault Kangoo E-Tech 0 Elektrikli’ye 285 km menzil (WLTP) sağlıyor.

#1
Foto - 1 milyonun altında etiket fiyatıyla bu otomobil çok satar! Renault’dan hafif ticari atağı! Yeni Kangoo Ailesi Türkiye’de! Marka Yüzde yüz elektrikli modeli de getirdi!

Yeni Renault Kangoo Van, L2 Equilibre versiyonuyla lansmana özel 915.000 TL’den başlayan fiyatı ve 200.000 TL, 12 Ay, %2,99 faizli kredi kampanyasıyla; Yeni Renault Kangoo E-Tech 0 Elektrikli Iconic ise lansmana özel 1.675.000 TL’den başlayan fiyatıyla 18 Nisan’dan itibaren Türkiye’de satışa sunuluyor.

#2
Foto - 1 milyonun altında etiket fiyatıyla bu otomobil çok satar! Renault’dan hafif ticari atağı! Yeni Kangoo Ailesi Türkiye’de! Marka Yüzde yüz elektrikli modeli de getirdi!

Kangoo modelinin Combi versiyonu Kangoo Multix ise sahip olduğu binek araç özellikleri, konforu, otomatik ve manuel vites seçenekleri ile 2. çeyreğin sonunda kullanıcıları ile buluşacak.

#3
Foto - 1 milyonun altında etiket fiyatıyla bu otomobil çok satar! Renault’dan hafif ticari atağı! Yeni Kangoo Ailesi Türkiye’de! Marka Yüzde yüz elektrikli modeli de getirdi!

Bugüne kadar 50 ülkede 4,4 milyon adet satılan Renault Kangoo, 25 yıl önce sunduğu ve kendi sınıfında bir ilk olan sürgülü yan kapı teknolojisinde olduğu gibi günümüzde de çağının gereklerini yerine getirerek öncü olma geleneğini sürdürüyor. Zarif tasarımı, pratik özellikleri, oldukça geniş iç mekânı ve cömert bagaj alanı sayesinde yıllardır geniş ailelerin ve profesyonellerin tercihi olan Renault Kangoo, tarihinde ilk kez E-Tech Elektrikli versiyonuyla yollara çıkıyor.

#4
Foto - 1 milyonun altında etiket fiyatıyla bu otomobil çok satar! Renault’dan hafif ticari atağı! Yeni Kangoo Ailesi Türkiye’de! Marka Yüzde yüz elektrikli modeli de getirdi!

MAİS AŞ Genel Müdürü Berk Çağdaş, MAİS için binek otomobil segmentinde elde ettikleri başarıları 2024'te hafif ticari araç segmentinde de elde etmeyi hedeflediklerini belirtti. Hafif ticari araç sınıfında yeni bir sayfa açtıklarına işaret eden Çağdaş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Artık hafif ticari araçları binek modellerden ayrı olarak ele alıyor ve ayrı bir stratejiyle yönetiyoruz. Bu stratejimize paralel olarak, Oyak vizyonu ve desteği ile Türkiye'de başlattığımız elektrifikasyon devrimiyle Yeni Renault Kangoo E-Tech yüzde 100 elektrikli ve Yeni Renault Kangoo Van 18 Nisan tarihinde bizlerle buluşuyor. Yeni Renault Kangoo E-Tech yüzde 100 Elektrikli, Kangoo modelimizin uzun yıllara dayanan tecrübesini elektrifikasyon teknolojisi ile buluşturduğumuz ve modernize ettiğimiz yepyeni bir otomobil. Geniş aileler ve iş profesyonelleri için özellikle şehir içinde ekonomik ve konforlu bir yolculuğu mümkün hale getiren özelliklerle donatıldı. Yeni Kangoo Van ise geliştirilmiş özellikleriyle hafif ticari araç segmentini bambaşka bir boyuta taşıyor."

#5
Foto - 1 milyonun altında etiket fiyatıyla bu otomobil çok satar! Renault’dan hafif ticari atağı! Yeni Kangoo Ailesi Türkiye’de! Marka Yüzde yüz elektrikli modeli de getirdi!

Yeni Renault Kangoo E-Tech 0 Elektrikli, içten yanmalı versiyonunda sahip olduğu pratikliği, güvenli sürüş özelliklerini ve konforu elektrikli versiyonuna taşıyor. İç mekânında bulunan sürücü koltuğu, ergonomik yapısıyla sürüş konforunu destekliyor. Arka bölümde bulunan üç kişilik ikinci koltuk sırası, konforlu ve rahat bir yolculuk olanağı tanıyor. Kendi sınıfının en iyi değeri olan 850 litrelik bagaj hacmi, kızaklı ikinci koltuk sırasının çıkarılmasıyla 2.500 litreye kadar artırılabiliyor. Ayrıca Easy Life çekme tipi torpidosu da dahil edildiğinde iç mekânda 49 litreden fazla saklama alanı sunuyor. Iconic versiyonunda iç mekânı koyu fırçalanmış ahşap kaplama yeni ön konsol süslüyor.

#6
Foto - 1 milyonun altında etiket fiyatıyla bu otomobil çok satar! Renault’dan hafif ticari atağı! Yeni Kangoo Ailesi Türkiye’de! Marka Yüzde yüz elektrikli modeli de getirdi!

Alet kullanmadan ayarlanan yenilikçi tavan barları sayesinde kullanıcı hiçbir zaman yer sıkıntısı yaşamıyor ve neredeyse her şeyi taşıyabiliyor. Önden bakıldığında yatay motor kaputu, çarpıcı dikey ön cephesi ve logonun arkasında şarj çıkışını barındıran ızgarası dikkat çekiyor. Yeni Renault Kangoo E-Tech 0 Elektrikli’nin 8 adet bağımsız ve kolayca onarılabilen modülden oluşan son teknoloji lityum iyon bataryası, 45 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip. WLTP standartlarında 285 km'ye kadar ulaşan menziliyle kullanım maliyetlerini oldukça düşürüyor. Kangoo E-Tech 0 Elektrikli 3 yıl veya 100.000 km araç garantisine ek olarak 8 yıl veya 160.000 km batarya garantisine de sahip. Yeni Renault Kangoo E-Tech 0 Elektrikli, 245 Nm anında kullanılabilir tork ve 90 kW güç üreten elektromotoruyla her koşulda sorunsuz ve akıcı bir sürüş sağlıyor. Aracın maksimum hızını 110 km/s ve gücünü 56 kW ile sınırlayan Eco modu, sürüş menzilini optimize ediyor. Sürücüler üç rejeneratif fren modundan birini seçebiliyor.

#7
Foto - 1 milyonun altında etiket fiyatıyla bu otomobil çok satar! Renault’dan hafif ticari atağı! Yeni Kangoo Ailesi Türkiye’de! Marka Yüzde yüz elektrikli modeli de getirdi!

Yeni Renault Kangoo Van, elektrikli, kardeşi Yeni Renault Kangoo 0 Elektrikli ile birlikte kullanıcıları ile buluşmak için hazırlanıyor. 115 beygirlik 1.5 Blue dCi motorla birlikte atletik ve dinamik bir tarza sahip bu yenilikçi hafif ticari model; ileri teknolojiye ve yeniliklere sahip özel yapım bir otomobil arayan kurumsal filolara, serbest meslek sahibi profesyonellere ve ticari araç kullanıcılarına hitap ediyor. Yeni Kangoo Van, otomatik ve manuel vites seçenekleri ile tercih edilebiliyor.

#8
Foto - 1 milyonun altında etiket fiyatıyla bu otomobil çok satar! Renault’dan hafif ticari atağı! Yeni Kangoo Ailesi Türkiye’de! Marka Yüzde yüz elektrikli modeli de getirdi!

Yükleme kolaylığı: Renault’nun “Ferah Yükleme Paketi” ile merkezi sütunun kaldırılması sayesinde Yeni Kangoo Van, 1.446 mm ile pazardaki en geniş sağ taraf erişimini sağlıyor. 4,9 m³'e varan yükleme kapasitesiyle sınıfının en iyi değerini sunuyor. Güçlü omuz çizgisine sahip yeni atletik dış tasarımı onu şık bir görünüme kavuşturuyor.

#9
Foto - 1 milyonun altında etiket fiyatıyla bu otomobil çok satar! Renault’dan hafif ticari atağı! Yeni Kangoo Ailesi Türkiye’de! Marka Yüzde yüz elektrikli modeli de getirdi!

Modern iç mekânı, 60 litrelik kullanışlı ve kolayca erişilebilen saklama alanlarıyla birlikte iki veya üç ön koltuk seçeneğiyle sunuluyor. Aktif acil fren destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve geri görüş kameralı dikiz aynasını da içeren birçok sürüş destek sistemi, sürüş güvenliğini en yüksek seviyeye çıkarıyor.

#10
Foto - 1 milyonun altında etiket fiyatıyla bu otomobil çok satar! Renault’dan hafif ticari atağı! Yeni Kangoo Ailesi Türkiye’de! Marka Yüzde yüz elektrikli modeli de getirdi!

Yeni Renault Kangoo Van, 3.9 m³’e kadar taşıma hacmi sunan “L1 Equilibre” versiyonu ve 4.9 m³’e kadar taşıma hacmi sunan “L2 Equilibre” versiyonu ile satışa sunuluyor. Yeni Renault Kangoo E-Tech 0 Elektrikli ve Yeni Renault Kangoo Van, 18 Nisan tarihinden itibaren kullanıcıları ile buluşmak ve yollara çıkmak için hazır olacak.

#11
Foto - 1 milyonun altında etiket fiyatıyla bu otomobil çok satar! Renault’dan hafif ticari atağı! Yeni Kangoo Ailesi Türkiye’de! Marka Yüzde yüz elektrikli modeli de getirdi!

“Combi” araç segmentinin ikonik modellerinden Yeni Renault Kangoo Multix ise binek araç özellikleri ve konforu, 130 beygirlik 1.3 TCe motoru, otomatik ve manuel vites seçenekleri ile 2. çeyreğin sonunda satışa sunulacak ve böylece Kangoo ürün ailesi tamamlanmış olacak.

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