1 milyonun altında etiket fiyatıyla bu otomobil çok satar! Renault’dan hafif ticari atağı! Yeni Kangoo Ailesi Türkiye’de! Marka Yüzde yüz elektrikli modeli de getirdi!

MAİS AŞ Genel Müdürü Berk Çağdaş, MAİS için binek otomobil segmentinde elde ettikleri başarıları 2024'te hafif ticari araç segmentinde de elde etmeyi hedeflediklerini belirtti. Hafif ticari araç sınıfında yeni bir sayfa açtıklarına işaret eden Çağdaş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Artık hafif ticari araçları binek modellerden ayrı olarak ele alıyor ve ayrı bir stratejiyle yönetiyoruz. Bu stratejimize paralel olarak, Oyak vizyonu ve desteği ile Türkiye'de başlattığımız elektrifikasyon devrimiyle Yeni Renault Kangoo E-Tech yüzde 100 elektrikli ve Yeni Renault Kangoo Van 18 Nisan tarihinde bizlerle buluşuyor. Yeni Renault Kangoo E-Tech yüzde 100 Elektrikli, Kangoo modelimizin uzun yıllara dayanan tecrübesini elektrifikasyon teknolojisi ile buluşturduğumuz ve modernize ettiğimiz yepyeni bir otomobil. Geniş aileler ve iş profesyonelleri için özellikle şehir içinde ekonomik ve konforlu bir yolculuğu mümkün hale getiren özelliklerle donatıldı. Yeni Kangoo Van ise geliştirilmiş özellikleriyle hafif ticari araç segmentini bambaşka bir boyuta taşıyor."