2024-04-19 10:32:56 1 milyonun altında etiket fiyatıyla bu otomobil çok satar! Renault’dan hafif ticari atağı! Yeni Kangoo Ailesi Türkiye’de! Marka Yüzde yüz elektrikli modeli de getirdi!
Yeni Renault Kangoo ürün ailesi, Türkiye'deki ilk temsilcileri olan Yeni Kangoo E-Tech 0 Elektrikli ve Yeni Kangoo Van ile satışa sunuluyor. Kendi sınıfında özel bir tasarıma sahip olan Renault Kangoo, E-Tech versiyonu ile elektrikli hale geliyor. Sahip olduğu 90 kW (120 hp) elektromotor ve 45 kWh batarya, Yeni Renault Kangoo E-Tech 0 Elektrikli’ye 285 km menzil (WLTP) sağlıyor.