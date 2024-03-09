1 milyon araca bu yüzden patır patır ceza kesildi! Aman dikkat! Siz de 9 bin 943 TL ödeyebilirsiniz

Tüm illerde, trafiğe çıkan araçlardan kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) uygulamasında egzoz muayenesi denetimi sürüyor. Denetimlerde egzoz muayenesi yaptırmadığı tespit edilen araçlara idari yaptırım uygulanırken, egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar, trafik akışını aksatmadan tespit ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Temiz bir hava, sağlıklı bir dünya için Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi EGEDES'i 81 şehrimizde uygulamayı sürdürüyoruz. EGEDES ile trafikten kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçmek için egzoz emisyon muayenesi yaptırmayan araçları trafikte tespit ediyoruz. Yaptığımız denetimlerde egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan yaklaşık 1 milyon araca idari yaptırım uyguladık. Evlatlarımızın emaneti ortak evimiz dünyamızı daha yeşil, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir hale getireceğiz." dedi.