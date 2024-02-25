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1 Milyar liralık vurgun! Çakar bu kez çakalladı

2024-02-25 09:38:40
1 Milyar liralık vurgun! Çakar bu kez çakalladı

4 ilde eş zamanlı KAFES-47 operasyonu! 'Çakar' suç örgütü çökertildi

#1
Foto - 1 Milyar liralık vurgun! Çakar bu kez çakalladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘KAFES-47’ operasyonlarında, ‘Çakar’ olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini, 8 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, "Şüphelilere ait 2014 yılından günümüze kadar açılıp kapatılan şirket hesaplarının incelenmesi sonucu yaklaşık 1 milyar TL tutarında haksız kazanç elde edildiği tespit edildi." dedi.

#2
Foto - 1 Milyar liralık vurgun! Çakar bu kez çakalladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-47' operasyonlarında aralarında elebaşlarının da bulunduğu suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

#3
Foto - 1 Milyar liralık vurgun! Çakar bu kez çakalladı

ÇOK SAYIDA ÇEK, TAPU VE DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU Yerlikaya paylaşımında, operasyonlar sonucu; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, çok miktarda Türk lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konulduğunu belirtti.

#4
Foto - 1 Milyar liralık vurgun! Çakar bu kez çakalladı

1 MİLYAR TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ! Yerlikaya paylaşımının devamında, "Altınova ilçesinde faaliyet gösteren oto lastik, petrol istasyonu, işçi servisi işletmeciliği ve çiçek yetiştiriciliği yapan şahısların bir araya gelip, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak fahiş miktarlarda faiz karşılığında vatandaşlarımızı borçlandırarak 'tefecilik' suçunu işledikleri,

#5
Foto - 1 Milyar liralık vurgun! Çakar bu kez çakalladı

, faiz borcuna batan esnaflara baskı kurarak borçlulara senet imzalattırdıkları, borç karşılıklarını ise bazen nakit bazen de iş yerlerine ait malları, araçları, şirketleri, gayrimenkulleri cebren ve hileyle ele geçirerek

#6
Foto - 1 Milyar liralık vurgun! Çakar bu kez çakalladı

'yağma suçunu' işledikleri, borcunu aksatan şahıslara karşı silahla tehdit, ikametin kurşunlanması,

#7
Foto - 1 Milyar liralık vurgun! Çakar bu kez çakalladı

genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi,

#8
Foto - 1 Milyar liralık vurgun! Çakar bu kez çakalladı

tehdit ve hakaret suçlarını işlemek suretiyle korku oluşturdukları, esnafları sindirdikleri

#9
Foto - 1 Milyar liralık vurgun! Çakar bu kez çakalladı

ve kurdukları sanal şirketlerin banka hesapları aracılığıyla ticari alışveriş yaptıkları görüntüsü vererek belirli bir bedel ile sahte fatura düzenledikleri ve esnafları sindirdikleri ve kurdukları sanal şirketlerin banka hesapları aracılığıyla ticari alışveriş yaptıkları

#10
Foto - 1 Milyar liralık vurgun! Çakar bu kez çakalladı

görüntüsü vererek belirli bir bedel ile sahte fatura düzenledikleri ve 1 milyar TL tutarında haksız kazanç elde edildiği tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

#11
Foto - 1 Milyar liralık vurgun! Çakar bu kez çakalladı

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