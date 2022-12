1 metre boyundaki çiftin tek bir isteği var!

İnternet üzerinde tanışarak geçtiğimiz Temmuz ayında Gümüşhane ve Sivas’ta düzenlenen düğün törenleriyle hayatlarını birleştiren 1 metre 8 santimetre boyundaki Ahat ve Emine Öztürk çifti, engelsiz bir evin hayalini kuruyor. Türkiye’nin en kısa çifti olan Öztürk çifti için, normal boylu insanlara göre tasarlanan her araç ve gereç adeta bir engel. Çift neredeyse her an günlük işlerini görebilmek için kimi zaman tabure ve sandalye kimi zaman ise bir çubuk kullanmak zorunda kalıyor. Öztürk çifti yaklaşık 4 aydır Ahad Öztürk’ün anne ve babasıyla birlikte aynı evde kalıyor. Çift içerisindeki eşyaların ve mimarisinin kendilerine engel çıkartmayacağı bir evin hayalini kuruyor.