2024-04-03 15:54:50 ‘0’ dairelere değil, kentsel dönüşüme girecek dairelere talep patlaması: Yatırımcının gözü kentsel dönüşümde
KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRECEK DAİRE ARANIYOR: Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ’’Özellikle deprem öncesi yapılmış eski yapıların metrekare fiyatları ile yeni inşa edilmiş yapıların metrekare değerli arasında üç katın üzerinde değer farkı bulunuyor. Bu durum son dönemde yatırımcıyı kentsel dönüşüm kapsamında yenilenebilecek evleri satın almaya yöneltti diyebiliriz. Emlak işletmelerimize son dönemde gelen yatırımcıların özellikle kentsel dönüşüme uygun yerler aradıklarını görüyoruz’’ dedi.