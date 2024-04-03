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Ekonomi
5
‘0’ dairelere değil, kentsel dönüşüme girecek dairelere talep patlaması: Yatırımcının gözü kentsel dönüşümde

2024-04-03 15:54:50
‘0’ dairelere değil, kentsel dönüşüme girecek dairelere talep patlaması: Yatırımcının gözü kentsel dönüşümde

KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRECEK DAİRE ARANIYOR: Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ’’Özellikle deprem öncesi yapılmış eski yapıların metrekare fiyatları ile yeni inşa edilmiş yapıların metrekare değerli arasında üç katın üzerinde değer farkı bulunuyor. Bu durum son dönemde yatırımcıyı kentsel dönüşüm kapsamında yenilenebilecek evleri satın almaya yöneltti diyebiliriz. Emlak işletmelerimize son dönemde gelen yatırımcıların özellikle kentsel dönüşüme uygun yerler aradıklarını görüyoruz’’ dedi.

#1
Foto - ‘0’ dairelere değil, kentsel dönüşüme girecek dairelere talep patlaması: Yatırımcının gözü kentsel dönüşümde

400 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DÖNÜŞÜM SÜRECİ DEVAM EDİYOR: Türkiye genelinde bakanlık verilerine göre kentsel dönüşüm ile 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 400 bin bağımsız bölümün ise dönüşüm süreci devam ediyor. Gayrimenkul yatırımcıları da son dönemde özellikle kentsel dönüşüme girecek daireleri satın almak istiyor.

#2
Foto - ‘0’ dairelere değil, kentsel dönüşüme girecek dairelere talep patlaması: Yatırımcının gözü kentsel dönüşümde

YATIRIMCI ÖZELLİKLE ARIYOR: Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Özellikle deprem öncesi yapılmış eski yapıların metrekare fiyatları ile yeni inşa edilmiş yapıların metrekare değerli arasında üç katın üzerinde değer farkı bulunuyor. Bu durum son dönemde yatırımcıyı kentsel dönüşüm kapsamında yenilenebilecek evleri satın almaya yöneltti diyebiliriz. Emlak işletmelerimize son dönemde gelen yatırımcıların özellikle kentsel dönüşüme uygun yerler aradıklarını görüyoruz. Hatta kat ilave hakkı olan, daha fazla metrekare yapılabilecek binalar yatırımcılar için öncelikli. Bazı ilçelerde ise çatı piyesli dairelerin, ayrı kata dönüşebilecek olması bu tür dairelere olan ilgili de artırıyor. Yarısı Bizden gibi dönüşüm kampanyaları ile uygun maliyetle binaların yenilenebilecek olması gayrimenkul yatırımcılarına yeni fırsatlar doğurabilecek” dedi.

#3
Foto - ‘0’ dairelere değil, kentsel dönüşüme girecek dairelere talep patlaması: Yatırımcının gözü kentsel dönüşümde

YARISI BİZDEN UYGULAMALARI BAŞLADI: Özellikle İstanbul’da 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için Yarısı Bizden kampanyasına başvuru yapıldığını hatırlatan Özelmacıklı, “Önce Üsküdar sonra da Bahçelievler’de ilk Yarısı Bizden kampanyasından faydalanan kentsel dönüşüm uygulamaları başladı. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi, iş yeri için de 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi desteği veriliyor. Kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmıyor. Bakanlık ödemeleri hak sahibi adına yükleniciye dört taksitte yapıyor. Ücretin yüzde 10’unu inşaat devam ederken, yüzde 30’unu kabası bitince, yüzde 30’unu ince işçiliği bittiğinde, kalan yüzde 30’u ise iskan aldıktan sonra ödeniyor” şeklinde konuştu.

#4
Foto - ‘0’ dairelere değil, kentsel dönüşüme girecek dairelere talep patlaması: Yatırımcının gözü kentsel dönüşümde

BAŞVURU YAPMAYANLAR FAYDALANAMIYOR: Yarısı Bizden kampanyasına daha önce başvuru yapmayanların kampanyadan faydalanamadıklarını da ifade eden Özelmacıklı, “Ayrıca projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde de kampanyadan faydalanılamıyor. Yapı ruhsatı 1 Nisan 2023`ten önce alınan yeni yapılar da gene kampanya dışında. Dönüşüm sürecinde bir ilk de yaşanıyor. Kampanya kapsamında taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira da taşınma desteği verilecek. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak. Hak sahiplerinin ödemeleri ise ruhsat tarihinden itibaren 24 ay sonra başlayacak” dedi.

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