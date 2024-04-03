‘0’ dairelere değil, kentsel dönüşüme girecek dairelere talep patlaması: Yatırımcının gözü kentsel dönüşümde

YATIRIMCI ÖZELLİKLE ARIYOR: Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Özellikle deprem öncesi yapılmış eski yapıların metrekare fiyatları ile yeni inşa edilmiş yapıların metrekare değerli arasında üç katın üzerinde değer farkı bulunuyor. Bu durum son dönemde yatırımcıyı kentsel dönüşüm kapsamında yenilenebilecek evleri satın almaya yöneltti diyebiliriz. Emlak işletmelerimize son dönemde gelen yatırımcıların özellikle kentsel dönüşüme uygun yerler aradıklarını görüyoruz. Hatta kat ilave hakkı olan, daha fazla metrekare yapılabilecek binalar yatırımcılar için öncelikli. Bazı ilçelerde ise çatı piyesli dairelerin, ayrı kata dönüşebilecek olması bu tür dairelere olan ilgili de artırıyor. Yarısı Bizden gibi dönüşüm kampanyaları ile uygun maliyetle binaların yenilenebilecek olması gayrimenkul yatırımcılarına yeni fırsatlar doğurabilecek” dedi.