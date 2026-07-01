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0-6 yaş aralığı için kritik düzenleme: Kreş ve bakımevleri tek çatıda toplanıyor

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0-6 yaş aralığı için kritik düzenleme: Kreş ve bakımevleri tek çatıda toplanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, kreşlerde ve gündüz bakımevlerinde çocukların gelişimi ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son vermek adına ilk kez ortak ve bütüncül bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini bildirdi. Yeni düzenlemeyle birlikte kamu kurumları ve belediyelerin açtığı 0-6 yaş arası tüm merkezlerde yetki, süreç ve standart farklılıklarının ortadan kaldırılacağının altını çizen Göktaş, "Bu sayede ülke genelinde aynı standartları belirleyerek tam bir uygulama birliği sağlamış olacağız" dedi.

#1
Foto - 0-6 yaş aralığı için kritik düzenleme: Kreş ve bakımevleri tek çatıda toplanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle kreş ve gündüz bakımevlerinde standartları tek çatı altında topladı. Düzenlemeyle çocukların gelişimini ve güvenliğini riske atan uygulamalara son verilirken, ülke genelinde ortak mevzuat ve güçlü denetim sistemi hayata geçirildi.

#2
Foto - 0-6 yaş aralığı için kritik düzenleme: Kreş ve bakımevleri tek çatıda toplanıyor

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

#3
Foto - 0-6 yaş aralığı için kritik düzenleme: Kreş ve bakımevleri tek çatıda toplanıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği ile son dönemde bazı kreşlerde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan standart dışı uygulamalarla mevzuat farklılıklarını ortadan kaldırmak adına ne gibi düzenlemeler yapıldığına ilişkin soru üzerine Göktaş, Bakanlık olarak bu konuda çok hassas bir yaklaşım sergilediklerini vurguladı.

#4
Foto - 0-6 yaş aralığı için kritik düzenleme: Kreş ve bakımevleri tek çatıda toplanıyor

Göktaş, "0-6 yaş arası çocuklarımızın sevgi ve şefkat dolu ortamlarda büyümelerini, kendilerini güvende hissetmelerini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda öncü bir adım daha attık. Resmi Gazete'de yayımlanan Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği ile çocuklarımızın gelişimini ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son vermek adına ilk kez ortak ve bütüncül bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Evlatlarımızı korumak ve bu alandaki düzensizliğe son vermekte son derece kararlıyız." dedi.

#5
Foto - 0-6 yaş aralığı için kritik düzenleme: Kreş ve bakımevleri tek çatıda toplanıyor

Yeni düzenlemeyle birlikte kamu kurumları ve belediyelerin açtığı 0-6 yaş arası tüm merkezlerde yetki, süreç ve standart farklılıklarının ortadan kaldırılacağının altını çizen Göktaş, "Böylece kamu kurumları ve belediyelerin sunduğu kreş hizmetleri de ortak bir mevzuat zeminine kavuşuyor. 81 ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz. Bu sayede ülke genelinde aynı standartları belirleyerek tam bir uygulama birliği sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - 0-6 yaş aralığı için kritik düzenleme: Kreş ve bakımevleri tek çatıda toplanıyor

Hazırlanan mevzuat kapsamında kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerinin netleştirildiğini, fiziksel ve kurumsal standartlarının yeniden şekillendirildiğini aktaran Göktaş, kuruluşa ve çocuklara ilişkin tüm verilerin kurulacak olan merkezi bilişim sistemiyle de takip edileceğini, böylece sistemin tamamen şeffaf ve kontrol edilebilir olacağını ifade etti.

#7
Foto - 0-6 yaş aralığı için kritik düzenleme: Kreş ve bakımevleri tek çatıda toplanıyor

Göktaş, düzenlemeyle yerel yönetimlerin hizmet sunma süreçlerini sağlam bir hukuki altyapıya kavuşturarak kapasitelerini artırdıklarını dile getirdi.

#8
Foto - 0-6 yaş aralığı için kritik düzenleme: Kreş ve bakımevleri tek çatıda toplanıyor

HER BİR EVLADIMIZIN GÜVENLİ VE NİTELİKLİ BAKIMA ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ: Merkezlerde uygulanan eğitim programlarının denetiminin ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütüleceğini kaydeden Göktaş, düzenlemenin kamu kurumlarının ve belediyelerin kendi personelinin çocukları için kurum içinde açılan kapalı devre çocuk bakımevlerini kapsamayacağını söyledi.

#9
Foto - 0-6 yaş aralığı için kritik düzenleme: Kreş ve bakımevleri tek çatıda toplanıyor

Bakan Göktaş, kreş ve gündüz bakımevlerine sadece birer bakım merkezi gözüyle bakılmaması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Biz bu merkezleri çocuklarımızın gelişimini destekleyen, aile refahını güçlendiren, ebeveynlerin iş ve aile yaşamı arasında denge kurmalarına katkı sağlayan ve toplumsal kalkınmayı destekleyen stratejik sosyal politika araçları olarak değerlendiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu yeni düzenleme, aile odaklı politikalarımızı güçlendirmek ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak adına son derece önemli bir adımdır."

#10
Foto - 0-6 yaş aralığı için kritik düzenleme: Kreş ve bakımevleri tek çatıda toplanıyor

Öte yandan, çocukların güvenliği konusunda taviz verilmeyeceğini vurgulayan Göktaş, "Bakanlık olarak her bir evladımızın güvenli, huzurlu ve nitelikli bakıma ulaşması için çalışıyoruz. Yeni yönetmeliğin evlatlarımız ve ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

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