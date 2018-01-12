Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ege'de tehlikeli yakınlaşma

Muğla'ya bağlı Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına yakın bölgede avlanan Türk balıkçıları taciz eden Yunan sahil güvenlik botuna, Türk sahil güvenlik botu engel oldu.

12 Ocak 2018 Cuma 16:17
Ege'de tehlikeli yakınlaşma

Gümüşlük Mahallesi’ne 3.5 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yakın bölgede, kendi sularında avlanan Türk balıkçılar, saat 11.45’te Yunanistan’ın Leros Adası’ndan gelen Yunan sahil güvenlik botunun tacizine uğradı. Yunan botu, Türk balıkçının 20 metre kadar yanına gelerek, bir süre seyretti ardından önüne geçerek, rotasını değiştirmesini istedi. Türk balıkçı, Yunan botuna çarpmamak için rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

TÜRK BOTUNDAN ANINDA MÜDAHALE

Kardak kayalıklarına yakın bölgede devriye görevi yürüten Türk sahil güvenlik botu, derhal harekete geçti. Türk teknesini taciz ettikten sonra Kardak kayalıklarına yönelen Yunan botunun önü kesildi. İki bot arasında, yaklaşık 50 dakika süren mücadele DHA kamerasınca görüntülendi. İki ülkenin botları, zaman zaman burun buruna geldi. Türk botu, Yunan botunu, saat 12.40’ta, Türk sularından çıkardı. İki ülkenin botlarının denizde zaman zaman çok tehlikeli manevralarını balıkçılar da heyecanla izledi. Gerginlik, Yunan botunun geldiği Leros Adası yakınlarına çekilmesiyle sona erdi.

BOTLAR BEKLİYOR

Öte yandan bölge yakınlarında 2 Türk sahil güvenlik ve 2 Yunan sahil güvenlik botu bekliyor. Türk balıkçılar, Gümüşlük açıklarında ve Kardak kayalıkları bölgesinde avlanmayı sürdürüyor.

Kardak kayalıklarına 2 mil uzaklıktaki Yunanistan’ın Kalimnos Adası’nda bulunan gözetleme kulesinde yer alan askerlerin de o anları görüntülediği gözlendi.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 16:17
  1. ege denizi
  2. kardak
  3. kriz
  4. yunanistan
  5. türkiye
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs ve kredi uyarısı
    1. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs ve..
    2. Türkçe yeterlik sınavı hangi..
    3. Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri..
    4. Yunanistan'da polis ve göstericiler..
    5. Conte dakikalarla kazadan kurtuldu!
    6. Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 12..
    7. Tanesi 875 liradan satılıyor
    8. Beykoz’da 1 etap uygulama imar..
    9. Dışişleri'nden İsrail'e çok sert tepki!
    10. O ülkede asker sokağa indi!
    11. Cinayet zanlısı emniyete gidip ’ben..
    12. FETÖ'cü Altan ve Alpay’dan ikinci..
    13. Yunanistan'dan Türkiye'nin tepkisine..
    14. Tunus devrim öncesine mi dönecek?
    15. Emre'den Fenerbahçe açıklaması! 'Kolum..
    16. AB'den İran açıklaması
    17. Rusya'ya ait İHA düşürüldü
    18. Bir adet kalkan 875 lira
    19. Facebook büyük bir değişime gidiyor
    20. Yunanistan'dan Türkiye'nin tepkisine..
    Türkiye'den Almanya'ya: Bunun karşılığı savaş açmak
    Türkiye'den Almanya'ya: Bunun karşılığı savaş açmak
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    Cenaze namazında dikkat çeken detay!
    Cenaze namazında dikkat çeken detay!
    'Asıl isim Gül değil, B planındaki isim...
    'Asıl isim Gül değil, B planındaki isim...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    Abdullah Gül’den son dakika açıklaması: Arkadaşlarla…
    Abdullah Gül’den son dakika açıklaması: Arkadaşlarla…
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...