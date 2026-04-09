İşte İbrahim Tatlıses’in son durumu! Süreç olumlu devam ederse ameliyat planlanıyor
İbrahim Tatlıses’in tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, klinik süreç olumlu devam ederse, safra kesesi ameliyatı planlandığını söyledi.
Sanatçı İbrahim Tatlıses’in Acıbadem Altunizade Hastanesi Acil Servisine başvurmasıyla başlayan tedavi süreci hakkında bugün bir açıklama yapan Başhekim Dr. Engin Çakmakçı şunları söyledi:
“7 Nisan 2026, Salı günü hastanemiz acil servisine başvuran hastamız İbrahim Tatlıses’in bilinci açık ve genel durumu iyidir.
Tedavisi, tedbir amaçlı olarak yoğun bakım servisinde devam etmektedir.
Safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı ile antibiyotik tedavisine başlanmış olup, tedaviye olumlu yanıt alınmaktadır.
Tedavi yanıtının klinik olarak aynı şekilde sürmesi durumunda önümüzdeki hafta safra kesesi ameliyatı (kolesistektomi) yapılması planlanmaktadır”