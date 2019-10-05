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Akademisyenler anneleri ziyaret etsin, göreve başlasın!

05 Ekim 2019 Cumartesi

Zaman zaman kulağımıza hoş gelen teklifler yapılır.

Şu konuda, bu konuda..

“Bir toplumsal uzlaşmaya imza atılmalı. Siz de buna katkı sunun” denilir.

Hangi konuda olursa olsun, tabii ki uzlaşmadan yana olmamız gerekir. Sulhden yana olmamız gerekir.

Kavgadan uzak durmamız gerekir.

“Sen dedin, ben dedim” kısır çekişmesini terk etmemiz gerekir.

Ama bunu yaparken de, dürüstlüğü asla elden bırakmamamız gerekir..

Gazetelerde, internet sitelerinde, televizyonlar haberler..

“Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza atanlar hakkında, Anayasa Mahkemesi karar verdi, ‘Suç yok’ dedi. O halde, akademisyenler görevlerine de dönmeliler..”

Anayasa Mahkemesi kararı gereği, cezaevinde olan tek tük birkaç kişi salıverildi.

Yargılamaları sürenler beraat ettirildi, ettirilmeye devam ediyor..

Ama..

“Bu bildiriye imza atanlar hapise konulmamalı” kararı başka bir şey..

 Anayasa Mahkemesi’nin bu yönde verdiği karar sonrasında, “İdare mahkemeleri de, akademisyenleri göreve iade etmeli” demek başka..

Henüz, Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda verdiği bir karar yok.

Evet, “Hapse girmeleri gerekmez” denildi..

Ancak, “Görevden atılmaları doğru değil, tekrar görevlerine başlatılmalılar” şeklinde bir karar, henüz verilmedi..

Önce bu yöndeki algıyı düzeltelim ve sanki Anayasa Mahkemesi kararı, akademisyenlerin görevlerine iadesini de kapsıyormuş gibi algı oluşturulmasının yanlışlığını tespit edelim.

Bu konunun henüz yargısal sürecinin tamamlanmadığını, çoğunun idare mahkemelerinde görülmekte olduğunu, sonrasında Danıştay’a gideceğini, ondan sonra da Anayasa Mahkemesi’ne gitme ihtimali bulunduğunu hatırlatıp, devam edelim:

“Anayasa Mahkemesi, zaten bir oy farkla ‘Hapis cezası gerekmez’ kararı verdi. Ama görevden atma konusunda, aynı yönde karar vermesi mümkün değil.. Çünkü hapis cezası, memuriyetten çıkarmadan çok daha ağır bir karar.. Hapis cezasını bile kıl payı gereksiz gören mahkemenin, memuriyetten çıkarma konusunda akademisyenlerden yana karar vermesi, pek muhtemel değil.”

  Bakmayın siz, PKK seven medyanın yazdıklarına, çizdiklerine..

Çokça tartışıldı ama..

Anayasa Mahkemesi bile, şu an için akademisyenler bildirisinde sorun olduğunu kabul etti, sadece hapis cezasını aşırı buldu..

Şimdi gelelim teklifimize..

Akademisyenler, “barıştan yana imza”da ısrarcı iseler.

Bu imzayı, hapis cezası verilirken iddia edildiği gibi, “PKK’ya destek amacı ile imzalamamış” iseler..

Anayasa Mahkemesi’ndeki kendilerinden yana oy kullanan üyeleri de mahcup etmemek istiyorlarsa..

Bir adım atmalılar..

Bir adım atmalılar ve ondan sonra, “Bizi görevlerimize döndürün” demeliler..

Nedir o adım?

Başkaları, başka adımlar da önerebilir.

Ama benim teklifim, aktüel olan bir konuda, daha önce imza attıkları bildiri ile de ters düşmeyecek bir hareket..

Çocukları PKK’ya kaçırılan annelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemlerine gidip, onlara destek vermek..

Ters bir teklif yaptığımı sanmayın..

PKK’lılara, “PKK’yı kınayın” teklifinde bulunuyormuşum gibi algılamayın..

Anayasa Mahkemesi diyor ya..

“Hazırlanmasında veya imzalanmasında güdülen diğer amaçlar ne olursa olsun ve hangi dil ve üslup kullanılırsa kullanılsın nihai olarak bildiride o tarihlerde sürmekte olan çatışmaların sona erdirilmesi talebinin baskın olduğu değerlendirilmiştir.”

Aynı kararda yine deniliyor ya:

Dolayısıyla bildirinin örgütün başa çıkılması imkânsız bir güç olduğu ve amacına ulaşabileceği kanaatini toplum üzerinde oluşturmak, örgütün terör eylemlerine karşı olan kişi ve kuruluşları ortadan kaldırmak, sindirmek, halkın örgüte aktif desteğini sağlamak amacıyla ilan edildiği kanaatine ulaşılmamıştır.”

Öyle ise, buyrun Diyarbakırlı anneleri ziyarete..

Yapın ziyaretlerinizi..

Öpün annelerin ellerini..

Sonra dönün üniversitelerdeki görevlerinize..

Tekrar başlayın, gençleri eğitmeye..

Tabii biz böyle yazıyoruz diye, akademisyenler, Diyarbakır’daki anneleri ziyaret eder etmez, görevlerine dönecek değiller..

Bir ayrıntıyı da atlamayalım..

“Uzlaşma” dedik ya..

Akademisyenler bir adım atacak..

Diyarbakır’daki anneleri ziyaret edecekler.

Devlet de bir adım atacak..

Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında, özellikle de Diyarbakır’daki anneleri ziyaret etmeleri sonrasında, bu akademisyenlerin “gerçekten samimi şekilde barış istedikleri kanaatine ulaşıldığı” tespitini yapacak..

Ardından da görevlerine iade edecek..

Çok mu zor?

Çok mu imkansız?

Mağdur olduklarını iddia eden akademisyenler için de.

“Devlete karşı teröristleri savunuyorlar” diyen resmi otorite için de.

Çok kolay gerçekleştirilecek adımlar bunlar..

Ama, “Barış istiyoruz, barış. Barış istiyoruz diye cezalandırıldık” diyen akademisyenler..

Şimdilik kötü bir söz söylemek istemiyorum.

“Biz şu kişiyi veya bu kişiyi ziyaret etmeye mecbur muyuz? Biz köle miyiz” derlerse..

O zaman da, bu kişilerin açmış oldukları idare mahkemelerindeki davalarda, patır patır verilir kararlar: “Devlet, teröristler sıkışınca barış isteyip, anneler teröristlerden çocukların isteyince, ‘Biz köle miyiz’ diyen akademisyenleri çalıştırmak zorunda değildir” kararını verir..

Olay kapanır..

Devletin kölesi değilsiniz.

Eyvallah.

Ama, PKK’nın da kölesi olmayınız..

PKK’nın kölesi olmayı gönüllü olarak üstlenip, PKK’ya kaçırılan çocukların evlerine geri dönmesi ve böylece “barış”a küçük bir katkı sunma sözkonusu olunca, “Biz devletin kölesi değiliz” derseniz..

Devlet de size, “Sizin köleniz değiliz, beyler..” der..

Devlet de size, “Sizi çalıştırmak zorunda mıyız?” der..

Bu vesile ile..

Sırrı Süreyya Önder’e de aynı teklifi yapıyorum.

Anayasa Mahkemesi kararı ile dün tahliye olan HDP eski milletvekili Önder, gerçekten tahliye olmayı hakettiğine inanıyorsa..

Mahkemede yaptığı savunmadaki gibi, “Biz dün de barış istedik. Bugün de barış istiyoruz. Yarın da barış isteyeceğiz” sözlerinde samimi ise..

Buyursun, Diyarbakır’daki anneleri ziyaret etsin..

Anayasa Mahkemesi’nin kendisi için verdiği kararla yaraladığı kamu vicdanını onarsın..

Biz de inanalım kendisine; “Gerçekten barış istiyormuş” diye..

 

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YORUM YAZ

  • Kör.! Akadansiyen ler çok iyi dans ederlerKör.! Akadansiyen ler çok iyi dans ederler55 dk önce
    Zalimlerin zorbların zulümlerine kör dür bunlar. Bir Filistin için konuşmazlar arakan için gık çıkartmazlar Afganistan ve Irak çıt çıkmaz bu yüzsüz lerden Eren'i Yasin i bilmezler aybüke öğretmen ve Necmettin öğretmen i hatırlamazlazlar Dağlıca yı Aktütün ü hiç bilmezler hele hele bombayla paramparça edilen 11 aylık Bedirhan bebek ve Annesi umurlarında bile değildir. Varsa yoksa 60 lardan kalma boş martaval sloganlar Yarın sabah kalkacağız Devrim olacak falan filan.... Tek umutları sağcılıktan dönme Pinokyo ekrem Seyahat ve Abdullah Gül....
  • Mehmet ay Mehmet ay 1 sa önce
    Son bir yilda elektirik, dogalgaz, benzine yüzde elli ZAM geldi, bu asgari ücretle bu vatandas nasil Gecinsin.Yazar halkini düsünür, halkin sorunlarini dile getirir.
  • kibarcikkibarcik1 sa önce
    yahu etme muhterem bu akedemısyen denen ler kendılerını 9ay karınlrında tasıyan anlarını yaslanınca huzur evlerıne kapatırlar kendıanssınınhayır duasını almıyanlardan hayrr SADIR olmaz veselam
  • Beyaz örtülülerBeyaz örtülüler2 sa önce
    Sen ne zaman 30 senedir kaybolan cocuklarını arayan Barış annelerini ziyaret edersen Sırrı S. da o zaman senin dediğini yapmalıdır..
  • Salih Salih 2 sa önce
    Bu sözü Mona akademisyenler pkk köşeye sıkıştırıldiginda anında barış olsun diye kendilerine ortaya atarlar ama sehit lerini için tek kelime etmezler hadi diyarbakirda ki anneleri ziyaret etsinler de barış için ne kadar samimi olduklarını görelim yiyorum bunlar vatan haini terörist sevi ciler bu şüphe getirmez anayasa Mahkemesinin kararı bu gerçeği değiştirmez bunu düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi tamamen yanlis
  • Ali cetin Ali cetin 2 sa önce
    Sayin yazarbunlardanne gezer gercekcilik bularda ne gezer bariscilik negezererkisilikbunlar eger baristanyanaolsalardiyaptiklarimeslekin
  • YunusYunus3 sa önce
    Seni kutluyorum gazetecilik kokusu var sendeyazilarina gelen yorumlara sade ovgu degil elestiride kabul ediyorsun gazeteciliğe yakışan budur ... ama gerek siz gerek gazetenyazılarınıza katılmıyorumaşırı fanatik hükümet savunucusu hükümeti koruma hükümet yanlışını görmeyip gerçek gündem görmeyip üç politikaya dönükörnek çokakp ler bile ilyas salman-ı sevip izler filmlerinde anadolu ruhu var neymiş arada bi akp yi eleştir diye bu gazeteniz ilyas biloyu seytanlastirip sunyor ..tuğçe kazaz yorgi yorgo kilisede kucaktan kucaga pozlari nikahi var amayolu hepsi disarda hangi akpli bunu izler ozenir yunanda haclisinda aradigini bulamadi postaladilar geri medya hükümetin mantigiyla arada bi akp ye ovgu dizer skit gazeteniz tugceyi melek olarak lanse etiryo al anket akp lere anket yaptır ailece katılsinlar bilomu tugcemievlerindesevilip izlenyor ?akademisyenlere hem pkk yaftası vuruphem pkkdeyip hem hdp önüne gidip aleyhine poz versinler bu çelişki ..istanbul can yakıcı deprem riski yüksek sorun temeli nasıl önlem alınmalı iken siz imamoglu toplantıya giti gitmedi yaygarası hükümete puan devşirme çabasınafile ..imamoglu toplantıya gitse ne olur gitmese ne olur o riskli deprem olduktan sonra yazsam sayfa sığmazallaha emanet
  • AKIN AKIN 3 sa önce
    Çok güzel bir teklif. Çok yerde bu teklif konuşulmalı dillendirilmeli.
  • Mustafa YıldıztürkMustafa Yıldıztürk3 sa önce
    Küçük bir düzeltme gerekiyor. Tahliye edilen Sırrı Süreyya Önder oy birliği ile tahliye edilmiştir. Dikkat ediniz oy çokluğu değil ya da 1 ay farkla değil, oy birliği ile yani herkesin tahliye edilsin oyuyla tahliye edilmiştir. Sizin yazınıza gerçekten tahliye edilmeyi hakettiğini düşünüyorsa yazmanız... Bu arada yanlış anlaşılmasın ben bu tahliye edilen adamı ne severim, ne savunurum, ne de görüşlerine katılırım. Ancak hak haktır be kardeşim.
  • Mehmet AliMehmet Ali4 sa önce
    Bizim memlekette zamanlama çok önemlidir. Akademisyenler imzayı Çözüm Sürecinde atsalardı, bırakın hapsedilmeyi, terfi üstüne terfi verilirdi. Ama AKP çözüm sürecinden (oy kaybettiği için) vazgeçince, süreci devam ettirenler bir anda terörist oluverdi.( Bana sorsan çözüm süreci başından beri bir İhanet sürecidir. Terörist ile müzakere edilmez ) Bizim mahkemeler siyasi konjönktüre göre karar vermeye bayılırlar. Sırrı'nın olayı daha da enteresan. Adam ne yaptıysa AKP nin bilgi ve yönlendirmesi ile yaptı ama kabak Sırrı'nın başında patladı. AKP lileri nasıl cezalandırmadı mahkeme diye düşünmeye gerek yok. Fetöcü de olsan, AKP liysen sıkıntı olmaz. Bunu artık 82 milyon biliyor.
  • Mustafa Mustafa 4 sa önce
    Dolandırıcıların hırsızlarıncenaze NAMAZINI kılan kıldıranın Allah belasını versin. Yetimin mazlumun haklarını yiyenlerin cenaze namazlarını kılanın kıldıranın Allah cc belasını versin.
  • Mustafa Mustafa 4 sa önce
    G. D. O Genetiği ile oynanmış değiştirilmiş gıda. Başlama sebebi insanlık ac kalmasın.... ÜRETTİKCE YEDİK ÖYLEKİ MABADIMIZA GÖRE KOLTUK BULUNMUYOR. Öyle yedikki yaban hayvanları aclıktan şehre iniyor.
  • İngilterde başbakan İngilterde başbakan 5 sa önce
    Osmanlı torunu imiş ADAMLAR KENDİLERİNDEN DAHA KÂFİR OLAN OSMANLI TORUNUNU SECMİŞ LER ÖYLEKİ BAZIİNGİLİZ KÂFİRLER BİLE YAPTIKLARINI HAZMEDEMİYOR.
  • Yasin Yasin 7 sa önce
    Sonuna kadar destekliyorum. Allah sabır versin o Annelere. Ama gitmezler Ali Bey çünkü alayı marjinal sol ya da pkk sempatizanı, onun bunun uşağı Akademisyen.
  • Öz VanlıÖz Vanlı7 sa önce
    Bilim adamı dediğimiz sözüm ona akademisyenler devletini bilim ve teknolojide en ileri ülkeler seviyesine çıkaracak icatlar bulmalı teknolojiler geliştirmeli. Devlet, üniversitelerin personel yapılanmasınıen ince detayına kadar araştırıp güncellemelidir. Bugün bir öğretmenin dört beş katı maaş alan akademisyenin bu ülkeye zerre miskal faydası olmuş mu buna bakmalı.
  • TufanTufan8 sa önce
    Sen namlu zoruyla askere kaçırilan yoksul fakir sefil leri yaz .rejim bu trollerin beynine simdilik hdp yi KÜrt siyasi iradesini montelemis bunların sucu yok yani gazeteci değil siniz öngörü analiz sorgu yok rejim başı düdükçalyor hücum ediyorlar. Dur diyor duruyorlar rejim başı 23 haziran istanbul secimi icin apo dan meded umdusiz havuzcularda n çit çıkmadı suspusapoya duduk çalcak havuzcular hücum komiksiniz omurgalı olsaydınız be gazetecilik şerefli namuslu işidir ama siz havuzcular şerefsiz namusuzluga cevirdiniz

Ali Karahasanoğlu

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