Zorunlu kış lastiği uygulamasının ne zaman hangi ayda sona ereceği merak ediliyor. Peki, kış lastiği zorunluluğu bitti mi?

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği kullanımın ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine 885 lira ceza kesiliyor.

Bu kış 1 Aralık 2021'de başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan Cuma günü sona erecek.