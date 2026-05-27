Gürcistan'da sokaklar karıştı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, muhalefet partilerinin organize ettiği hükümet karşıtı protesto gösterisi yapıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te muhalefet ittifakı, hükümeti AB entegrasyonunda etkisizlikle suçlayarak binlerce kişinin katılımıyla protesto düzenledi.

Gürcistan'da kendilerini Avrupa Birliği (AB) yanlısı olarak tanımlayan bazı muhalefet partilerinden oluşan "Muhalefet İttifakı" tarafından organize edilen gösteri, Tiflis İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesi'nin önünde başladı.

Hükümeti, ülkenin AB ile entegrasyonu sürecinde etkisiz politika yürütmekle suçlayan protestocular, parlamento binasına kadar yürüdü.

 

Ellerinde Gürcistan, AB, ABD ve Ukrayna'nın bayraklarını taşıyan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Protestocular, hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya alması kararına karşı 28 Kasım 2024 tarihinde başlatılan ve aylarca süren gösterilerde gözaltına alınan, sonrasında tutuklu olarak yargılanan kişilerin de serbest bırakılmasını istedi.

Göstericiler, Tiflis merkezindeki Petre Melikişvili ve Şota Rustaveli caddelerinden geçerek parlamentonun önünde toplandı.

