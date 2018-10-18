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Zorlu Enerji, Katar’da ön yeterlilik sürecini geçti

Zorlu Enerji Elektrik'in lider ortak olarak yer aldığı konsorsiyum Katar Genel Elektrik ve Su Kurumu'nun açtığı Güneş Enerji Santrali (GES) ihalesinde ön yeterlilik sürecini geçti.

18 Ekim 2018 Perşembe 01:05
Zorlu Enerji, Katar’da ön yeterlilik sürecini geçti

Zorlu Enerji'den KAP'a yapılan açıklamada, ilk eleme sürecinde, Zorlu Enerji Elektrik'in yer aldığı konsorsiyumun ön yeterlilik sürecini geçen 16 grup arasında yer aldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre ihale, her bir fazda en az 350 MW olmak üzere iki fazda en az 700 MW toplam kurulu güce sahip olacak güneş enerji santraline yönelik proje geliştirilmesi, finansman sağlanması, santralin tasarımı, inşaatı, işletmesi ve bakımı ile mülkiyet hakkına sahip olunmasını kapsıyor.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 01:05
  1. Zorlu Enerji Elektrik
  2. Katar
  3. Güneş Enerji Santrali
  4. Zorlu Enerji

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