Zerdeçal maskesi tarifi

GEREKLİ MALZEMELER:

3 çay kaşığı zerdeçal tozu

1 çorba kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

NASIL YAPILIR?

1- Bir çorba kaşığı yoğurdu bir kaseye ekleyin ve üstüne 1 çay kaşığı bal ilave edin.

2- Daha sonra 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağını da ilave edip güzelce karıştırın.

3- Son olarak bu karışımın içerisine zerdeçal tozunu da ekleyip tekrar karıştırın.

4- Malzemeleri güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra karışımın çamur kıvamında olmasına dikkat edin.

Artık evde zerdeçal maskesi hazır bir hale gelmiştir. Peki bu maskeyi yüzümüze nasıl kullanacağız ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

EVDE ZERDEÇAL MASKESİ KULLANIMI

İlk olarak yüzünüzü güzel bir şekilde yıkayın ve hafifçe kurulayın.

Evde yaptığınız zerdeçal maskesini temiz parmaklarınızla yüzünüze uygulayın.

Maskenin cildinize etki etmesi için 15 dakika bekleyin.

Bekleme süresi sona erdiğinde cildinizi ılık su kullanarak durulayın.

Haftada bir kez uygulayabilir ve cildinizi kusursuz bir hale getirebilirsiniz.