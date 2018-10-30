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Zencefilin faydası saymakla bitmez

Zencefilin faydalarını sizler için derledik...

30 Ekim 2018 Salı 18:40
Zencefilin faydası saymakla bitmez


● İştah açıcıdır,

● Antiseptik özelliği kanın temiz kalmasını sağlar,

● Mideyi düzenler,

● Bulantıları giderir,

● Mide ağrılarında ve hazımsızlıkta iyi bir seçimdir,

● Bağırsaklarda biriken ve atılamayan gazların kolaylıkla atılmasını sağlar (colic),

● Solunum yollarını açar,

● Kanı daha akışkan hale getirir ve kalbin daha rahat çalışmasını sağlar.

● Vücutta sıcaklık ve terleme meydana getirir.

● Zencefil gerçekten iyi bir anti oksidandır. (oksitleri temizler dışarıya atılmasına yardımcı olur)

● Kalp ritminin düzene girmesini sağlar,

● Özellikle romatizmal rahatsızlıklarda bin yıllardır kullanılmaktadır.

● Baş ağrılarını giderici özelliği vardır.

● Uykuyu rahatlatır,

● Kandaki kolesterolü diğer bir çok bitkiye nazaran daha fazla oranda düşürür,

Bunlara benzer daha bir çok faydaları vardır zencefilin, saymakla bitmez dersek yeri..

Takır takır öksürmeyin; zencefil, tarçın, bal, limon ve karanfil sizi bekliyor.

Öksürük, solunum yollarını temizleyen bir mekanizmadır. Bu refleks hareketi, bütün solunum yollarını, yabancı cisimlerden, hava kirliliğinden ve birikmiş mukuslardan korur.

Öksürüğü hafif atlatmak veya kısa sürede geçmesini isteyenler için, hiçbir yan etkisi olmayan evde uygulayabileceğiniz bitkisel tedavide zencefil başroldedir.

● 3 halka taze zencefil, ● 8 adet çubuk tarçın, ● 8 adet karanfil, ● 1 adet limon, ● 1,5 litre su, ● 1 kaşık bal.

Bal hariç diğer malzemeleri suyun içine atarak kaynatın. Sonra bu karışıma bal ekleyerek sıcak sıcak için.

Bu çay, öksürüğü geçiren iyileştirici bir özelliğe sahiptir.

Zencefil, vücut direnci artıran, öksürüğü kesici özelliğinden dolayı, çocuklar ve büyükler için doğal ve kolay bir tedavi sistemidir.

Hasta olacağını anladığınız da hemen bu bitkisel çayı uygulayın. Bu çay bi iznillah sizin, hasta olmanızı engelleyecektir.

Zencefil çaylarla birlikte alınabilir özellikle yaş zencefil dilimlenerek fincan içerisine konmuş çayda bekletilir.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 18:40
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