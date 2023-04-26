Zayıflatan elma çayı tarifi: Kiloları kırdı geçirdi! Ezber bozan takviyelerle tarif böyle! Hemen deneyin
Zayıflatan elma çayı metebolizmayı hızlandırarak zayıflamanıza yardımcı oluyor. Hatta Prof. Dr. Canan Karatay, kilo vermek isteyenlere verdiği tavsiyelerle gündeme gelmişti. Canan Karatay tartışma yaratan çıkışla 'kurtlu elma yiyin' demişti. Kabuğundan kurduna kadar elmanın faydalarını buradan okuyabilirsiniz. Bu şekilde elma çayı ile zayıflamak mümkün.. İşte herkesi şok edecek tarifler...
Zayıflatan elma çayı için gereken malzemeler
3 litre Su
2 tane Yeşil Elma
1 tane Limon
2 tane Çubuk Tarçın
1 tatlı Kaşığı Karanfil
ÖNE ÇIKAN VİDEO
1 tatlı Kaşığı Tane Karabiber
Zayıflatan elma çayı nasıl yapılır?
Bir tencereye suyun içine elmaları 4’e bölüp atın.
Limonu da 4-5 parçaya bölüp suyun içine attıktan sonra tarçn, karanfil, karabiberide ekleyip kaynatın
Çay kaynadıktan 5 dakika sonra altını kapatıp tencerinin kapağını kapatın
Çayı yarım saat bu şekilde beklettikten sonra süzerek şişelere doldurup buzdolabında saklayın
Zayıflatan elma çayının kullanımı
Çayı her öğünden hemen sonra bir bardak içiyorsunuz. Dolapta bekleteceğiniz için soğuk içebilirsiniz ya da soğuk içmek istemezseniz içmeden önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyebilirsiniz.
Bir tencereden yaklaşık 2,5 Litre çay yapılmaktadır
Bir diğer tarif de ;
Ender Saraç elma çayı tarifi ; elma ve limonun kabuklarını soymadan 4 parçaya bölün. Elma ve limon ezilinceye kadar pişirin. İyicene ezildikten sonra süzgeçten geçirip sıcak yada soğuk olarak içebilirsiniz. İçine 2 yemek kaşığı esmer şeker yada 1 tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz. Yalnız bu işlemi çayımız ılıdıktan sonra yapılmalıdır.
Elmanın faydaları
Elmada C, A, K, B6 ve E vitaminleri bulunur. C vitamini besinler yoluyla sağlanmalıdır. Yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur, sinir sisteminin düzgün çalışması ve bağışıklık savunması için gereklidir, demir emilimini artırır. İçerisinde bulunan polifenoller sayesinde antioksidan özelliklere sahiptir.
Canan Karatay yine ezber bozdu! "Kurtlu elma tüketin'' dediği açıklaması;
"KURTLU ELMA TÜKETİN"
"Meyve tabii ki tüketin ama mesela kurtlu elma tüketin. İlaçsız olacak. Çünkü kurtlar sizden bizden akıllıdır. İlaçlı olan üstünde tarım zehri olan hiçbir şeyi kurtlar yemez. Siz kurtlu elma tüketebilirsiniz ama ısırdığınız zaman dikkat edin kurdun yarısı elmada kalmasın!"