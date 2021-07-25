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Aktüel

Yüzüne kezzap atılmıştı! Evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 46 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 00:09:00 -
Yüzüne kezzap atılmıştı! Evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş-Onikişubat'ta 46 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Yirmiikigün Mahallesi'nde bir sitede 13 yaşındaki oğlu E.K. ile beraber yaşayan Gürcan K, misafirlikten dönen oğluna kapıyı açmadı.

Babasının kapıyı açmaması üzerine E.K. durumu akrabalarına bildirerek, çilingir yardımıyla eve girdi.

Gürcan K'nin hareketsiz şekilde yattığını görülünce durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Gürcan K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşinden 3 yıl önce boşanan Gürcan K, geçen yıl haziran ayında çalıştığı iş yerinde sevgilisi olduğu öne sürülen F.Ö. tarafından yüzüne kezzap dökülerek yaralanmıştı. Zanlı kadın mahkemece tutuklanmıştı.

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