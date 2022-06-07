YTB Rafadan Tayfa'nın sevilen kahramanlarını Avrupa’daki minik vatandaşlarla buluşturuyor

YENİ AKİT ANKARA

Türkçe çizgi filmler yurt dışındaki çocuk yaştaki vatandaşlar için dil ve kültür gelişiminde önemli bir işlev görüyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) TRT Çocuk Kanalı’nın en sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa’nın kahramanlarını bu kapsamda Avrupa’daki minik vatandaşlarla buluşturuyor. Bu sayede yurt dışında yaşayan çocuk yaştaki vatandaşların Türkçe gelişimlerine katkı sunan YTB aynı zamanda onların eğlenirken öğrenmelerini de sağlıyor. Avrupa’nın farklı şehirlerindeki salonlarda tiyatro gösterileri sunan Rafadan Tayfa kahramanları; Akın, Hayri, Mert, Kamil, Sevim ve Hale'nin seslendirdiği şarkılar ise kültürel öğeler barındırıyor. Hayranı oldukları çizgi kahramanları ile buluşan minikler gösterilerle doyasıya eğlenerek unutulmaz anlar yaşıyor. Rafadan Tayfa ekibinin gelecek durağı Danimarka olacak. Başkent Kopenhag ve Fredericia'da minik vatandaşlarla buluşacak. Gösterilerden bütün davetliler ücretsiz olarak yararlanabiliyor.