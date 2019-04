YSK’ya baskıyla kurtulamazlar! CHP yavuz hırsızlık yapıyor

İsmail Uğur yeniakit.com.tr



MYK toplantısı sonrası CHP’den yapılan “Ülkemiz, tarihinin en derin ekonomik krizlerinden birini yaşarken, bu krizi daha da derinleştirecek bir hukuk krizine yol açılmamalıdır. YSK bunun vebalini taşıyamaz.” açıklamasına tepkiler sürüyor. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Başkanı Avukat Hasan İlter, “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali CHP de tam bunu yapıyor. Eğer oy çalmadıysanız neden korkuyorsunuz?” diye sordu.



YSK’nın İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin başvuruyu değerlendirme sürecinde CHP’den yapılan açıklamaya tepkiler devam ediyor.

CHP’nin yaptığı tam yavuz hırsızlık

Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Başkanı Avukat Hasan İlter, CHP’nin her seçimde ‘oylarımızı çaldılar’ diyerek feryat ettiğini belirterek, “Bu seçimde ne hikmetse ‘oylarımız çalındı’ demiyorlar. Bu bile CHP’nin oy hırsızlığında parmağı olduğuna işarettir bence. CHP yıllardır seçim kaybeder, oylar çalındı der ama ortaya hiçbir somut delil koyamaz. İstanbul seçimlerinde ise yüzlerce hırsızlık ve usulsüzlük olayı var. Eğer çalmadılarsa YSK’nın kararından niye endişe ediyorlar.” dedi.

YSK’yı tehdit ederek adalete engel olamayacaklar

CHP’nin 25 yıl aradan sonra İstanbul ve Ankara’da yerel seçimleri kazandığını ifade eden İlter, “Bunu da binbir türlü hile ve desiseyle kazandılar. YSK’yı tehdit ederek hileyle aldıkları koltuğu kapmanın derdindeler. Ortada somut bu kadar hırsızlık ve usulsüzlük delilleri varken YSK’nın iptal kararı vereceği ortada. Bunu bildikleri için YSK’yı baskı altına alıp İstanbul’u gasp etmeye çalışıyorlar. Hem Türk milletini hem yargıyı hem de yüksek Seçim Kurulu’nu baskı altına alabilmek için yaygara koparıyorlar. YSK önündeki somut delillere göre en doğru kararı verecektir. Ortadaki somut verilere göre benim edindiğim izlenim; YSK’nın seçimi iptal edeceği yönündedir.” dedi.

Oy hırsızlığı CHP’nin tarihinde var

Çok partili sisteme geçildiğinden beri CHP’nin her yapılan seçimde oy çaldığını söyleyen İlter, şöyle devam etti: “1977 seçimlerinde mükerrer oy kullanarak oy hırsızlığı yaptıklarını kendi bakanları itiraf etmiştir. CHP’nin bürokrasideki etkisi her iktidar döneminde var olmuştur ve bu etkiyi her seçimde hileye dönüştürmeyi, milletin iradesini çalmayı başarmıştır. 15 yıldır oy çalamadıkları için ‘oylarımız çalındı’ diyerek yaygara yapıyorlar. Kendileri her seçimde öyle yaptığı için her partiyi kendileri gibi biliyorlar. CHP’nin tarihi yokluk, yoksulluk, yağma ve hile üzerine kuruludur. Nerede bir yolsuzluk ve yoksulluk görürseniz orada CHP kadroları vardır.”