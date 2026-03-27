YRP’li Doğan Bekin’den insanlık düşmanına tepki! “Yitzhak Kroizer’in Filistinlilere yönelik nefret söylemlerini şiddetle kınıyoruz”

TBMM basın toplantısı düzenleyen Bekin, “Aşırı sağcı Yahudi Üstünlükçü anlayışını önde gelen simalarından olan Itamar Ben-Gvir’in Genel Başkanlığını yaptığı Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisine mensup milletvekili olan Yitzhak Kroizer, 26 Mart 2026 tarihinde Knesset’te yaptığı konuşmada, İsrail güvenlik güçleri tarafından işgal altındaki Batı Yaka’nın Cenin kentinin güneyindeki Tubas’a bağlı Tamun beldesinde 2’sisi çocuk 4 Filistinlinin öldürmesini, ‘Bedeli dolaylı olarak çocuklar ya da kadınlar olsa bile her durumda İsrail askerlerini destekliyorum’, ‘Cenin‘de masum siviller yok. Cenin‘de masum çocuklar da yok’ şeklindeki ifadesi içinde bulunduğu paranoyayı ortaya koymaktadır.

Aşırı ırkçı milletvekili olan Yitzhak Kroizer 5 Kasım 2023 tarihinde Ordu Radyosu’na verdiği demeçte ‘Gazze Şeridi yerle bir edilmeli ve oradaki herkes için tek bir ceza olmalı: ölüm. Gazze Şeridi’ni haritadan silmeliyiz. Orada masum kimse yok’ şeklindeki açıklamalarıyla büyük tepki almıştı. BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’deki İsrail saldırılarının çocuklara ve çocukların geleceğine yönelik olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Keza UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell de ‘Gazze’deki çocuklar öldürülüyor, sakat kalıyor ve yerlerinden ediliyor. Bu yıkıcı savaş, ortak insanlığımıza yönelik bir hakarettir. İsrail’in Gazze’ye ve Gazze Şeridi’nin diğer bölgelerine yönelik saldırıları karşısında Dünya buna seyirci kalamaz ve kalmamalıdır’ ifadesi bizlere bir kez daha Siyonist İsrail’in ırk ayrımcısı ve vahşetini gözler önüne sermektedir” diye konuştu.

“HÜKÜMETİN İRAN’A ACİLEN GIDA VE TIBBİ MALZEME YARDIMINDA BULUNMASINI BEKLİYORUZ”

“Gazze’de çocukları acımasızca katleden ve hastaneleri yerle bir eden Siyonist İsrail yönetimi, Gazze ve Batı Yaka’da uygulamakta olduğu metotların benzerini şu anda İran’da uygulamakta olduğunu görmek mümkündür” diyen Bekin şöyle devam etti: “Siyonist İsrail ve ABD tarafından 28 Şubat 2026 tarihinden beri İran’a yönelik düzenlenen saldırılarda da aralarında yüksek ihtisas kalp hastaneleri, kadın doğum hastaneleri, yanık tedavi hastanelerinin de yer aldığı 226 sağlık ve tedavi merkezi ile 12 büyük hastane yıkımlı ve devre dışı kalmıştır. Keza 49 acil servis binası yıkılmış, 38 ambulans istasyonu bombalanmıştır.

Bütün bunlar bizlere gerçek anlamdaki Siyonist planın şifrelerini ortaya koymaktadır. İran’da özellikle sağlık kuruluşlarına yönelik vahşi saldırılar sonucunda ortaya çıkan sağlık sorunları büyük vahamet oluşturmaktadır. Bu nedenle hükümetin acilen dost ve kardeş komşumuz İran’a gıda yardımları başta olmak üzere, her türlü tıbbi malzeme, araç, gereç ve ilaç yardımlarında bulunmasını beklediğimizi belirtmek isteriz. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı her türlü doğal afet ve zorlu süreçlerde hep yanımızda olan İran’a bir an önce yardım elinin uzatılmasının insani ve vicdani sorumluluk taşıdığını hatırlatmak isteriz”