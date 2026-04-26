Yola çıkmadan önce kontrol edin! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 26 Nisan 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte yurt genelinde yol durumu:

İzmir-Çeşme Otoyolunun 10-11.km.leri arasında 24.04.2026 tarihinden itibaren Otoyol ve Bağlantı yollarının hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derzi betonlarında onarım yapılması kapsamında İzmir istikameti Liman Köprüsü 1 ve 2 No'lu elastik derzde yenileme çalışması yapılacağından dolayı sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanmaktadır.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolunun 4-12.km.leri arasında 24.04.2026-22.05.2026 tarihlerinden bakım-onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde trafik işaretlemesi bant aktarma yapılacak olup, ulaşım karşı istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanacaktır.

TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolunun 10-11.km.leri arasında 01.04.2026 tarihinden itibaren Adana-Gaziantep istikameti Ayran Tüneli içerisinde elektronik sistem bakım onarım çalışması nedeniyle sağ şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sol ve orta şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Çamlıbel-Sivas İl Snr. yolunun 56-57.km.leri arasında 15.04.2026 tarihinden itibaren toprak işleri , sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48-51.km.leri arasında 11.04.2026 tarihinden itibaren üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59.km.leri arasında 31.12.2025 tarihinden itibaren Eğriçay Köprüsü, sanat yapıları çalışmaları nedeniyle mevcut köprü üzerinde trafik akışı Gölbaşı-Adıyaman istikametinden çift şeritli olarak; yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli olarak olarak sağlanmaktadır.

Antalya-Isparta yolunun 0-3.km.leri arasında 24.04.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir

Yenice-Balya yolunun 30-31.km.leri arasında 13.04.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10.km.leri arasında 21.01.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Tirebolu-Doğankent yolunun 18. km. sinde yapılacak olan yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle, 06.04.2026 günü saat 08:00’ den itibaren çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.