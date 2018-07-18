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Yok artık Arda! Nereden nereye...

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Turan'ın mevcut piyasa değeri geçtiğimiz yıla oranla büyük bir düşüş yaşadı ve 4 milyon Euro'ya kadar geriledi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:31
Yok artık Arda! Nereden nereye...

Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon Euro karşılığında transfer olarak Katalan ekibinin en pahalı transferleri arasına giren Arda Turan, 2017 yılının ocak ayında transfermarkt verilerine göre 28 milyon Euro piyasa değerine sahipti.

Milli futbolcu, bugün itibariyle 4 milyon Euro değerinde gösteriliyor. Arda'nın yaşadığı piyasa değeri kaybı ise tam yüzde 85,7 olarak dikkat çekti.

Türk futbolcular arasında Gökhan Töre'nin değeri 14 milyon euro'dan 3 milyon euro'ya, Mehmet Topal'ın değeri 10 milyon euro'dan 2,5 milyon euro'ya; Caner Erkin'in değeri 9 milyon euro'dan 2,2 milyon euro'ya, Oğuzhan Özyakup'un değere ise 14 milyon euro'dan 8 milyon euro'ya geriledi. (FutbolArena)

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:31
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