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Otomotiv ‘Yılın Otomobili’ için 33 aday yarışacak
Otomotiv

‘Yılın Otomobili’ için 33 aday yarışacak

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenen ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ için 33 aday yarışacak. Aday otomobiller belli oldu. Şubat 2022-Şubat 2023 döneminde satışa sunulan modellerden 33’ü ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ için yarışacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 15:49:00 -
‘Yılın Otomobili’ için 33 aday yarışacak

Uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD Seçici Kurul üyelerinin yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucu belirlenecek 7 finalist otomobil nisanda açıklanacak. Mayıs ayında Intercity İstanbul Park’ta yapılacak test sürüşünün ardından finalist otomobillerden biri ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödülünü kazanacak. Kazanan otomobil haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

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