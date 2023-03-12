‘Yılın Otomobili’ için 33 aday yarışacak
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenen ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ için 33 aday yarışacak. Aday otomobiller belli oldu. Şubat 2022-Şubat 2023 döneminde satışa sunulan modellerden 33’ü ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ için yarışacak.
Uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD Seçici Kurul üyelerinin yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucu belirlenecek 7 finalist otomobil nisanda açıklanacak. Mayıs ayında Intercity İstanbul Park’ta yapılacak test sürüşünün ardından finalist otomobillerden biri ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödülünü kazanacak. Kazanan otomobil haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.