SON DAKİKA
İran harekatı öncesi ve saldırılar sürerken hisse topladılar İran bahane para şahane Et fiyatlarını manipüle ediyorlardı! 8 ilde operasyon yapıldı CHP’li Marmaris Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 4 tutuklama Beyaz Saray’dan küstah ‘psikolojik harp’ atağı: Sarı Şeytan’ın sözcüsünden İran’a tehdit Beyaz Saray'dan tarihi itiraf! 'ABD, 250 yıl önce Yahudi-Hristiyan temeller üzerine kuruldu!' CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı ABD'den İsfahan'a büyük saldırı! Şehit Yakınına Küfreden Türkkan’ın Mutlu Günü: Yüzükler emekli asker İlker Başbuğ’dan! 'Kemalistlerin cehaleti!' ABD basını Trump'ın acizliğini ifşa etti! 'Hürmüz kapalı kalsa bile İran harekatını sona erdirmeye hazır'
Yıldız Holding Chief Operating Officer (COO) görevine Ali Sözen atandı

Yıldız Holding’in sürdürülebilir ve güçlü büyüme hedefleri doğrultusunda liderlik kadrosunda önemli bir atama gerçekleşti. Gıda ve hızlı tüketim sektörlerinde Türkiye ve uluslararası pazarlarda satış, ticari pazarlama ve yönetim alanlarında 35 yılı aşkın deneyime sahip olan ve 2011-2015 yılları arasında Yıldız Holding’de üst düzey görevlerde bulunan Ali Sözen, Yıldız Holding Chief Operating Officer (COO) olarak atandı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, atamaya ilişkin değerlendirmesinde, “Sürdürülebilir ve güçlü büyüme hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bu atama ile geçmişte birlikte çalıştığımız Ali Sözen’in yeniden aramıza katılmasından memnuniyet duyuyorum. Chief Operating Officer olarak bu önemli görevde operasyonel mükemmeliyet yaklaşımımızı daha da ileri taşıyacağına ve Yıldız Holding’in uzun vadeli stratejik hedeflerine değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ali Sözen’e yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Yıldız Holding, sürdürülebilir ve güçlü büyüme hedefleri doğrultusunda liderlik kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Gıda ve hızlı tüketim sektörlerinde satış, ticari pazarlama ve yönetim alanlarında 35 yılı aşkın profesyonel deneyime sahip Ali Sözen, Yıldız Holding Chief Operating Officer (COO) olarak görev yapacak. Holding genelinde operasyonel mükemmeliyetin güçlendirilmesine ve performans odaklı yönetim anlayışının pekiştirilmesine liderlik edecek olan Sözen, inovasyon ve verimlilik odaklı projelere yön vererek Yıldız Holding’in rekabet gücünün ve operasyonel verimliliğinin artırılmasına katkı sağlayacak. Aynı zamanda bütçe ve performans süreçlerinin etkin yönetimini üstlenecek; sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yeni projelerin ve yatırımların geliştirilmesi ile stratejik olarak değerlendirilmesinde aktif rol oynayacak.

 

Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda önemli sorumluluklar üstlenen Ali Sözen, kariyerine MetLife’ta başladı. Ardından Coca-Cola İçecek’te ulusal ve bölgesel satış liderliği görevlerini üstlendi. Pınar markasını bünyesinde bulunduran Yaşar Grup’ta Satış ve Dağıtımdan Sorumlu Başkan Yardımcılığı ile Gıda ve İçecek Grubu Başkanlığı görevlerinde bulunan Sözen, Coca-Cola bünyesinde Nijerya’da Ulusal Ticaret Direktörü olarak da görev yaptı. 2011-2015 yılları arasında Yıldız Holding’de Gıda ve İçecek Grubu Başkan Yardımcılığı ile Gıda ve Süt Ürünleri Grubu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenen Sözen, bu dönemde ekipleri ile önemli başarılara imza attı. 2015 yılından bu yana Lactalis Türkiye CEO’su olarak görev yapıyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan Sözen, MBA eğitimini University of Toledo’da tamamladı.

