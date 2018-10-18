Yıldız Holding CEO’sundan bereketin formülü

Tarım ve Orman Bakanlığı, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sürdürülebilir Gıda Konferansı, İstanbul’da gerçekleştirildi.

İsrafsız ve verimli üretim

“2030’a kadar dünyada açlığa son vermek mümkün” temasıyla düzenlenen konferansta konuşan Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, gıdanın güvenli olarak ve israf edilmeden, besleyici değerleri korunarak tüketiciye ulaşmasının önemine vurgu yaptı.

Tütüncü, hammadde alımından, ürünün tüketiciye ulaşıncaya kadar olan süreçte israfsız ve verimli üretimin hem gıdanın tüketiciye maliyeti hem de kaynakların verimli kullanılması bakımından maliyet enflasyonunu önlemede kalıcı ve etkili bir yöntem olduğunu anlattı.