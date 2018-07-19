Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber! Bonservis bedeli 60 milyon Euro...

Sporting Lizbon'da taraftarların antrenman tesisini basması sonucu yaralanan futbolculardan Bas Dost ile sürpriz şekilde anlaşma sağlandı.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Sporting Lizbon, Hollandalı futbolcu ile 2021 yılına kadar anlaşma sağladı.

Oyuncunun serbest kalma bedeli ise 60 milyon Euro olarak belirlendi. (Skorer)