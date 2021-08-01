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Aktüel

Yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde sağanak sele neden oldu, yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 18:45:00 -
Yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde sağanak sele neden oldu, yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.

Öğle saatlerinde sağanak sonrası gelen sel ekili arazilere zarar verdi, bazı mahallelerde hasara sebep oldu.

Özalp ilçesine bağlı Şehittepe, Dağdeviren, Aksorguç ve Çubuklu ile Saray ilçesine bağlı Çaybağı, Kazlıgöl, Nazarova, Keçikayasi mahallelerinde bazı evlerin bahçeleri su altında kaldı, yollar zarar gördü.

İlçe belediyelerine ait ekipler, selden etkilenen mahallelerde çamur ve kayaları temizledi, menfezleri onardı.

Özalp'a bağlı Dağdeviren Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan 20 yaşındaki Yusuf Kan'a da yıldırım isabet etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Kan'ın cenazesi, otopsi için Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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