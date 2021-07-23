Yetim Vakfı’ndan 150 Bin İnsana Kurban Yardımı

Yetim Vakfı bu yıl Kurban İbadet, Yetim Emanet sloganıyla kurban organizasyonu Türkiye ile birlikte 22 ülkede gerçekleştirdi. Kurban organizasyonuyla başta yetimlerin aileleri olmak üzere mazlum, mağdur ve yoksul kimselere kurban eti ulaştırıldı.

Kurban kampanyası kapsamında Yetim Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle 2 bin 746 hisse kurbanı 137 bin 300 ihtiyaç sahibine ulaştırdı. Yetim Vakfı, ayrıca yetim ve mağdur çocukları da unutmayarak 11 bin 601yetim çocuğa da bayramlık kıyafet ulaştırdı. Yetim Vakfı’nın kurban ve bayramlık projelerinden yaklaşık 150 bin kişi faydalandı.

Türkiye’deki Yetim Aileleri Sevindi

Yetim Vakfı, kurban hisselerinin dağıtımında öncelikli olarak ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz aileleri, yetimhane ve kimsesiz çocukların bulunduğu yurtlar ile anne ve babası olsa dahi sevgi ve şefkatten mahrum olan çocukların yüzlerini güldürdü.

Bağışlanan kurban hisseleri Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok noktasında ihtiyaç sahiplerine teslim edilerek, bayram sevinci yaşamaları sağlandı. Türkiye içerisinde yapılankurban bağışları,kesimler tamamlandıktan sonra pay edilerek Yetim Vakfı’nca sosyal incelemeleri tamamlanmış ve düzenli gelirleri olmayan yetim ailelerine ulaştırıldı.

Öncelik Kriz Bölgeleri

Yetim Vakfı, bu yıl Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında kurban kesimi için kıtlık, savaşlar, hastalıklar gibi nedenlerle pek çok can kaybının yaşandığı ve yetim ailelerinin yoğunlukta bulunduğu ülkelerde kurban dağıtımı gerçekleştirdi.

Kesimler ve dağıtımlar şu ülkelerde yapıldı: Afganistan, Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Çad, Endonezya-Açe, Filipinler-Moro, Filistin, Gana, Moğolistan, Kenya, Mali, Nepal, Nijer, Pakistan, Sri Lanka, Somali, Suriye, Tanzanya, Tayland-Patani ve Togo.